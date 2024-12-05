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İlber Ortaylı Neden Hastanede? Fatih Altaylı’dan İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

İlber Ortaylı Neden Hastanede? Fatih Altaylı’dan İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Fatih Altaylı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2024 - 10:15

Rahatsızlanan ve hastanede tutulan tarihçi İlber Ortaylı’nın rahatsızlığını ve neden hastanede tutulduğunu gazeteci Fatih Altaylı açıkladı. 'Çok önemli olmamakla beraber önemsiz de denemez' diyen Fatih Altaylı ' Doktorlar rica ettik tutun diye, çünkü kaçıyor hastaneden, şimdi kaçamasın diye özel bir şekilde hastanede tutuluyor' ifadelerini kullandı. 

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Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbetin Kralı" programına katılan Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, sevenlerini korkuttu.

Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbetin Kralı" programına katılan Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, sevenlerini korkuttu.

Vedat Milor'un da konuk olduğu programa Prof. Dr. Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine ara verildi. İlber Ortaylı yayından erken ayrılmak durumunda kaldı.

Vedat Milor'un da konuk olduğu programa Prof. Dr. Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine ara verildi. İlber Ortaylı yayından erken ayrılmak durumunda kaldı.

Gazeteci Fatih Altaylı kendisine ait YouTube kanalında verdiği bilgide İlber Ortaylı'nın ciddi bir rahatsızlığının olmadığını söyledi.

Gazeteci Fatih Altaylı kendisine ait YouTube kanalında verdiği bilgide İlber Ortaylı'nın ciddi bir rahatsızlığının olmadığını söyledi.

Youtube programında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı’nın sözleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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