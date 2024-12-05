Erken Bahar Geliyor! Hava Sıcaklıkları 20 Dereceye Kadar Yükselecek
Erken Bahar Geliyor! Hava Sıcaklıkları 20 Dereceye Kadar Yükselecek
Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk havalar yerini sıcak ve güneşli havaya bırakmaya hazırlanıyor. Hava sıcaklıklarının artacağını söyleyen Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den geldi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyleyen Orhan Şen, hafta sonuna dikkat çekti ve hava kirliliği ile zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı.
İşte detaylar…
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Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye 'yi esir aldı. Yurdun doğusu ve batısı kar yağışına teslim oldu. Birçok ilde köy yolları kapandı, okullar tatil edildi.
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Vatandaşlara güzel haber ise Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den geldi. Havaların ısınacağını söyleyen Şen, "Havalar Doğu Anadolu hariç ısınıyor" diyerek lodos uyarısında bulundu.
Yağışların Marmara'yı terk edeceğini bildiren Orhan Şen şunları söyledi:
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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