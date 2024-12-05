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Erken Bahar Geliyor! Hava Sıcaklıkları 20 Dereceye Kadar Yükselecek

Erken Bahar Geliyor! Hava Sıcaklıkları 20 Dereceye Kadar Yükselecek

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2024 - 09:54

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk havalar yerini sıcak ve güneşli havaya bırakmaya hazırlanıyor. Hava sıcaklıklarının artacağını söyleyen Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den geldi. 

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyleyen Orhan Şen, hafta sonuna dikkat çekti ve hava kirliliği ile zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. 

İşte detaylar… 

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Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye 'yi esir aldı. Yurdun doğusu ve batısı kar yağışına teslim oldu. Birçok ilde köy yolları kapandı, okullar tatil edildi.

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye 'yi esir aldı. Yurdun doğusu ve batısı kar yağışına teslim oldu. Birçok ilde köy yolları kapandı, okullar tatil edildi.

Vatandaşlara güzel haber ise Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den geldi. Havaların ısınacağını söyleyen Şen, "Havalar Doğu Anadolu hariç ısınıyor" diyerek lodos uyarısında bulundu.

Vatandaşlara güzel haber ise Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den geldi. Havaların ısınacağını söyleyen Şen, "Havalar Doğu Anadolu hariç ısınıyor" diyerek lodos uyarısında bulundu.

Yağışların Marmara'yı terk edeceğini bildiren Orhan Şen şunları söyledi:

Yağışların Marmara'yı terk edeceğini bildiren Orhan Şen şunları söyledi:

'Bugün yağış Marmara ve İstanbul'dan ayrıldı. Batı Karadeniz ve Muğla kıyıları, Yozgat, Samsun, Tokat,  Trabzon, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa,  Elazığ, Muş, Ağrı çevreleri yağmur var.  Yarın Lodos un başlamasıyla sıcaklıklar Doğu Anadolu hariç tüm yurtta 4-5 derece artacak.'

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

'Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar ortalamanın 4-5 derece üzerinde olacak. İç kesimlerde sis ve hava kirliliği. Soba dan karbon monoksit zehirlenmelerine dikkat edelim İstanbul bugün 12 hafta sonu 17 dereceye kadar çıkacak. İzmir -Antalya yağmurlu 20 C, Ankara bugün 7 hafta sonu 13C.  Havalar Doğu Anadolu hariç ısınıyor. Yarın lodos başlıyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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