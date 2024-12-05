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Ortalık Karıştı! Beyaz Saray Açıkladı: Çinli Hackerlar Amerikan Telekom Firmalarını Hedef Aldı

Ortalık Karıştı! Beyaz Saray Açıkladı: Çinli Hackerlar Amerikan Telekom Firmalarını Hedef Aldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.12.2024 - 08:40

Çin ile ABD arasında siber savaş. Çinli hackerlar Amerikan telekom firmalarını hedef aldı. Olaya ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, Çinli oldukları iddia edilen siber saldırganların, en az 8 Amerikan telekom firmasını hedef aldığı duyuruldu.

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Siber saldırganlar Çin ile ABD arasında gerginliğe neden oldu.

Siber saldırganlar Çin ile ABD arasında gerginliğe neden oldu.

Çinli oldukları vurgulanan siber saldırganlar, "Salt Typhoon" adı verilen büyük siber saldırıda aralarında Verizon, AT&T ve Lumen gibi büyük servis sağlayıcılarının da olduğu 8 Amerikan telekom şirketini ve ayrıca bazı başka ülkeleri hedef aldı.

Çinli oldukları vurgulanan siber saldırganlar, "Salt Typhoon" adı verilen büyük siber saldırıda aralarında Verizon, AT&T ve Lumen gibi büyük servis sağlayıcılarının da olduğu 8 Amerikan telekom şirketini ve ayrıca bazı başka ülkeleri hedef aldı.

Saldırganların, özellikle hükümette ve siyasi pozisyonlarda bulunan yetkililere ait dinleme kayıtları ve hücresel verilere erişim sağladığı iddia edildi. Konuya ilişkin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) tarafından soruşturma başlatılırken, bu kurumların Microsoft ve Google gibi şirketlerle birlikte çalıştığı belirtildi.

Saldırganların, özellikle hükümette ve siyasi pozisyonlarda bulunan yetkililere ait dinleme kayıtları ve hücresel verilere erişim sağladığı iddia edildi. Konuya ilişkin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) tarafından soruşturma başlatılırken, bu kurumların Microsoft ve Google gibi şirketlerle birlikte çalıştığı belirtildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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