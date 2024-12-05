Esnafa Konum Vergisi Geliyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İddialara Son Noktayı Koydu

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre, internet sitelerinde konum paylaşan tüm işletmeler bin 750 liradan 1 milyon 750 bin liraya kadar değişen tutarlarda lisans parası ödeyecek. Lisansı ödemeyenlere 10 katı kadar ceza verilecek.