Esnafa Konum Vergisi Geliyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İddialara Son Noktayı Koydu
Esnafa Konum Vergisi Geliyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İddialara Son Noktayı Koydu
Milyonlarca esnafı yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Esnafa konum vergisi geliyor. Ödemeyene 10 katı ceza var. Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre, müşteri adresi kolay bulsun diye internet sitesinden konum paylaşan pideciden, berberden, restorandan ‘Haritayı kullandın’ parası alınacak. Eğer yasa teklifi kabul edilip yürürlüğe girerse dünyada ilk örneği Türkiye'de başlamış olacak.
Haberin büyük yankı uyandırması sonrası NTV'ye konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Tamamiyle gerçek dışı, esnafla ilgisi yok' dedi.
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AK Partili milletvekilleri esnafları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme için harekete geçti.
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AK Partili milletvekillerinin hazırladığı Köy Kanunu yasa teklifine göre, milyonlarca esnaf ile irili ufaklı tüm işletmelerden internet sayfasında paylaştıkları konum için para alınması konuşuluyor.
Yerli yazılım şirketi Başarsoft Başkanı Alim Küçükpehlivan, teklifin küçük esnaf başta olmak üzere tüm işletmelere ek yük getireceğine dikkat çekti.
Küçükpehlivan, WhatsApp da dahil olmak üzere yılda bir kereden fazla konum göndermek ya da paylaşmak gibi basit kullanımların da bu kapsama girdiğini söyleyerek, “Televizyondan, gazetelerden yayınlanan haritalı hava durumu, yol durumu gibi bilgiler de bu kanun gereği lisansa tabi ticari faaliyet kabul edilecek” dedi.
Küçükpehlivan’ın verdiği bilgilere göre, teklifin yasalaşması halinde müşteri kolay bulsun diye internet sitesinde harita yayınlayan tüm ticari işletmeler cirolarına göre yıllık bin 750 lira ile 1 milyon 750 bin lira arasında değişen tutarlarda lisans ücreti ödeyecek. Ödemeyen işletmelere 10 katı yani 17 bin 500 lira ile 17 milyon 500 bin lira arasında değişen tutarlarda harita kullanım cezası kesilecek.
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Haberin büyük yankı uyandırması sonrası NTV'ye konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tamamiyle gerçek dışı, esnafla ilgisi yok" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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