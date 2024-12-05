Tam Bir Influencer: Sık Sık Ayet Paylaşıp Meditasyon Yapan Şeyma Subaşı, Kuran-ı Kerim Önerdi!
Tam Bir Influencer: Sık Sık Ayet Paylaşıp Meditasyon Yapan Şeyma Subaşı, Kuran-ı Kerim Önerdi!
Sosyal medya paylaşımları, enteresan açıklamaları, kombinleri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son zamanlarda yeni Brezilyalı aşkıyla dikkat çekiyor. Sık sık model Marlon'uyla aşka düşen Şeyma Subaşı'nın bugün gündemde olmasının sebebi ise Instagram hikayesinde yaptığı paylaşım! Sık sık Kur'an'dan ayet ve sureler paylaşan, bu şekilde de meditasyon yaptığını belirten Şeyma Subaşı, birkaç saat önce influencer'lığın hakkını vermeye karar verdi... Takipçilerinin kendisine hangi kitabı okuduğunu çok sorduğunu vurgulayarak, Kur'an-ı Kerim önerdi! Buyurun, ne demiş beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şeyma Subaşı'yı Acun Ilıcalı vesilesiyle tanıdıysak da, ikilinin senelere yayılan fırtınalı aşkı bittikten sonra da hayatımızda kaldı Şeyma Subaşı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem kızları Melisa, hem de azimle tırmandığı sosyal medya fenomeni adımları sayesinde magazinin gündemine sık sık düşen Şeyma Subaşı, hem enteresan hareketleri, açıklamaları hem de aşk hayatıyla hep dikkat çekti.
Şimdilerde de başlarda sakladığı fakat sonradan göstermeye karar verdiği Brezilyalı model sevgilisi Marlon'la hayatın tadını çıkarıyor kendisi.
Neredeyse her ay başka bir ülkede olan Şeyma Subaşı, tüm bunların yanında her gün düzenli olarak yaptığı meditasyonlarla ve paylaştığı meditasyon videolarıyla da meşhur biliyorsunuz.
Meditasyonun en büyük bölümlerinden biri de Kur'an-ı Kerim okumak! Belki denk gelen olmuştur, sık sık Kur'an'dan sureler paylaşarak huzur bulduğunu ifade ediyor Subaşı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta aylar önce Kur'an-ı Kerim'i üçüncü kez hatim edeceğini duyurmuş, hayat tarzını yakından takip eden herkesi şaşırtmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde de level atladı! Influencer'lığın hakkını veren Şeyma Subaşı, kendisine "çok sorulduğunu" iddia ederek hangi Kur'an-ı Kerim mealini okuduğunu paylaştı...
👇
Bir de dua ekledi 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın