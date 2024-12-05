Ekranda Gördüğümüzle Alakası Yok: Ayaküstü Sokak Röportajı Veren Hülya Avşar'ın Son Hali Göreni Dumura Uğrattı
Ekranda Gördüğümüzle Alakası Yok: Ayaküstü Sokak Röportajı Veren Hülya Avşar'ın Son Hali Göreni Dumura Uğrattı
Dobra açıklamaları, Hülya Avşar Sohbeti programında köşeye sıkıştırarak sorduğu ısrarlı sorularıyla bu sene gündemden düşmeyen Hülya Avşar, geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Oyunculukta kadın-erkek eşitsizliği sorulan Hülya Avşar'ın verdiği cevaptan çok yüzündeki büyük değişim dikkat çekti! Senelere güzelliğiyle damga vuran Avşar kızının filtresiz hali dumura uğrattı!
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Gencecik bir kızken hayatımıza giren, ilk günden beri de kusursuz güzelliğiyle hatta altın oranıyla konuşulan Hülya Avşar yaş alsa da hep güzelliğini koruyan ve herkese "şarap gibi kadın" dedirtenlerden oldu!
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Birkaç sene önce Masumiyet dizisiyle ekranlara geri dönen Avşar, yüzüne uygulattığı, neredeyse hiçbir hattını göremediğimiz korkunç yoğun filtreyle dillere fena düşmüştü hatırlarsanız.
Sonra İbo Show'da da aynı makus durum yaşanmıştı. O zamanlarda da "Hülya Avşar filtresi" diye anılmaya başlamıştı bu mevzu. Bunun bir de "Seda Sayan filtresi" ayağı var biliyorsunuz ama o bambaşka bir mesele!
Neyse, zaman içerisinde bu yüzü yokmuş gibi gösteren filtrenin yoğunluğu bir miktar azaldı. Mesela yalnızca beş gün öncesine dönelim, programında Acun Ilıcalı'yı ağırlayan Hülya Avşar bizler için aylardır bu şekilde gözüküyor.
Bir örnek bir 12 gün öncesinden, Danla Bilic'i ağırladığı günden bırakıp bu görüntüyü aklınızda tutmanızı rica ediyoruz sizden!
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Çünkü Hülya Avşar, birkaç saat önce Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi ve Avşar kızının bu kadar filtresiz görmek sanıyoruz ki beklediğimiz bir şey değildi!
Hülya Avşar'ın inanılmaz belirgin göz kenarları, kaz ayakları ve kırışıklıkları ufak çaplı bir şok geçirtti. Siz ne diyorsunuz? Az önce yukarıda paylaştığımız fotoğrafla bu fotoğraflardaki kişi arasında bir benzerlik var mı sizce? Düpedüz kandırılmışız gibi duruyor, hem de hiç gerek yokken! Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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