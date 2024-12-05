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İstanbul, İzmir ve Muğla’dan Yeni Mekanlar: Michelin Rehberine Dahil Olan Yeni Restoranlar Belli Oldu

İstanbul, İzmir ve Muğla’dan Yeni Mekanlar: Michelin Rehberine Dahil Olan Yeni Restoranlar Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.12.2024 - 21:24

Gastronomi dünyasının en prestijli öldülü olan Michelin Rehberi için bu akşam İstanbul’da ödül gecesi düzenlendi. Düzenlenen gecede, Türkiye’den İstanbul, İzmir ve Muğla’daki restoranlar değerlendirildi ve en iyiler Michelin Rehberi’nde yer almaya hak kazandı. Muğla, toplam 10 restoranla listeye en fazla yeni mekan sokan il oldu.

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Michelin Yıldızı, dünya gastronomi dünyasının en önemli ödülü olarak biliniyor. Dünya genelinde adeta bir rütbeyi, önemi ve başarıyı temsil eden Michelin Rehberi’nin ödül gecesine Muğla damga vurdu.

Michelin Yıldızı, dünya gastronomi dünyasının en önemli ödülü olarak biliniyor. Dünya genelinde adeta bir rütbeyi, önemi ve başarıyı temsil eden Michelin Rehberi’nin ödül gecesine Muğla damga vurdu.

T24’te yer alan habere göre, İstanbul’da toplam 6 restoran Michelin Rehberi’ne eklendi.

T24’te yer alan habere göre, İstanbul’da toplam 6 restoran Michelin Rehberi’ne eklendi.

  • The Barn

  • Telezzüz

  • Apartıman Yeniköy

  • Çok Çok Pera

  • Herise İstanbul

  • Lokanta by Divan

İzmir’de bulunan ve Michelin Rehberi’nde yer almaya başlayacak mekanlar ise şöyle

İzmir’de bulunan ve Michelin Rehberi’nde yer almaya başlayacak mekanlar ise şöyle

Türkiye’nin tatil cenneti Muğla’dan ise toplam 10 restoran rehbere eklendi.

Türkiye’nin tatil cenneti Muğla’dan ise toplam 10 restoran rehbere eklendi.

  • Divia by Maksut Akşar

  • Barbarossa

  • Karnas Vineyards

  • Kornel

  • Lucca by the Sea

  • Oi Filoi

  • Oro by Alfredo Russo

  • Mori

  • The Red Balloon Yalıkavak

  • Mezra Yalıkavak

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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