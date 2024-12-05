İstanbul, İzmir ve Muğla’dan Yeni Mekanlar: Michelin Rehberine Dahil Olan Yeni Restoranlar Belli Oldu

Gastronomi dünyasının en prestijli öldülü olan Michelin Rehberi için bu akşam İstanbul’da ödül gecesi düzenlendi. Düzenlenen gecede, Türkiye’den İstanbul, İzmir ve Muğla’daki restoranlar değerlendirildi ve en iyiler Michelin Rehberi’nde yer almaya hak kazandı. Muğla, toplam 10 restoranla listeye en fazla yeni mekan sokan il oldu.