İstanbul, İzmir ve Muğla’dan Yeni Mekanlar: Michelin Rehberine Dahil Olan Yeni Restoranlar Belli Oldu
İstanbul, İzmir ve Muğla’dan Yeni Mekanlar: Michelin Rehberine Dahil Olan Yeni Restoranlar Belli Oldu
Gastronomi dünyasının en prestijli öldülü olan Michelin Rehberi için bu akşam İstanbul’da ödül gecesi düzenlendi. Düzenlenen gecede, Türkiye’den İstanbul, İzmir ve Muğla’daki restoranlar değerlendirildi ve en iyiler Michelin Rehberi’nde yer almaya hak kazandı. Muğla, toplam 10 restoranla listeye en fazla yeni mekan sokan il oldu.
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Michelin Yıldızı, dünya gastronomi dünyasının en önemli ödülü olarak biliniyor. Dünya genelinde adeta bir rütbeyi, önemi ve başarıyı temsil eden Michelin Rehberi’nin ödül gecesine Muğla damga vurdu.
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T24’te yer alan habere göre, İstanbul’da toplam 6 restoran Michelin Rehberi’ne eklendi.
İzmir’de bulunan ve Michelin Rehberi’nde yer almaya başlayacak mekanlar ise şöyle
Türkiye’nin tatil cenneti Muğla’dan ise toplam 10 restoran rehbere eklendi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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