Okulda Öğrencisi Tarafından Öldürülmüştü: 17 Yaşındaki Katil Talimat Aldığını Söyledi

İstanbul’da özel bir okulda müdürlük yapan 74 yaşındaki öğretmen İbrahim Oktugan, 17 yaşındaki yabancı uyruklu öğrencisi tarafından okulda silahla vurularak öldürülmüştü. 27 hapis cezası ile yargılanan Y.K., olaydan önce bir arkadaşıyla karşılaştığını ve kendisine “Bacağını sıkma. O zaman ölmez. Karnına sık” dediğini ifade etti. 18 yaşındaki öğrenci Günay G. hakkında da 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Sabah Gazetesi