Okulda Öğrencisi Tarafından Öldürülmüştü: 17 Yaşındaki Katil Talimat Aldığını Söyledi
Okulda Öğrencisi Tarafından Öldürülmüştü: 17 Yaşındaki Katil Talimat Aldığını Söyledi
İstanbul’da özel bir okulda müdürlük yapan 74 yaşındaki öğretmen İbrahim Oktugan, 17 yaşındaki yabancı uyruklu öğrencisi tarafından okulda silahla vurularak öldürülmüştü. 27 hapis cezası ile yargılanan Y.K., olaydan önce bir arkadaşıyla karşılaştığını ve kendisine “Bacağını sıkma. O zaman ölmez. Karnına sık” dediğini ifade etti. 18 yaşındaki öğrenci Günay G. hakkında da 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Eyüpsultan’da bulunan bir özel okulda müdür olan İbrahim Oktugan, odasında öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, soruşturmayı tamamlayan savcılık, İbrahim Oktugan’ı öldüren 17 yaşındaki Y.K. hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Ayrıca 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuklar A.S.A ve A.S’nin ise "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle Tasarlayarak Öldürmeye Yardım Etme" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıla kadar hapisleri istenmişti.
Sanık Y.K.'nın daha önce vermiş olduğu ifadesinde olaydan bir gün önce bir arkadaşıyla karşılaştığını ve o kişiye müdürün okulda olup olmadığını sorduğunu söylemişti. Y.K. bu kişiye, "Gelip dövsem mi?" diye sorduğunu ve cevap olarak "Çok iyi olur. Karnına vurursun. Bacağına vurursan ölmez. Karnına sık" dediğini belirtmişti.
İfade atı geçen kişinin, 18 yaşındaki öğrenci Günay G. olduğu tespit edildi. Savcılık, Günay G. hakkında, yaşı küçük sanığı öldürmeye teşvik ettiği, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği ve yol gösterdiği gerekçesiyle "Kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın