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Ahmet Hakan Canlı Yayında Rejiyi Azarladı: "Yeter Kaç Defa Diyeceğiz!"

Ahmet Hakan Canlı Yayında Rejiyi Azarladı: "Yeter Kaç Defa Diyeceğiz!"

Ahmet Hakan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.12.2024 - 18:43

Suriye’de yeniden alevlenen savaş, Türk televizyonlarının da en çok konuşulan konularından biri oldu. CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın hazırlayıp sunduğu programda da konu Suriye’deki savaşta yaşananlardı. Ahmet Hakan’ın, canlı yayında kulaklıkla kendisini HTŞ için “terör örgütü” demesi yönünde uyaran rejideki çalışanı azarlaması ise sosyal medyada gündem oldu.

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Terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı gruplar, Suriye Devlet Başkanı Başer Esad’ın kontrolündeki Halep ile Hama’yı ele geçirmiş ve Suriye’deki iç savaş son yıllarındaki en kanlı çatışmalarına sahne olmuştu.

Terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı gruplar, Suriye Devlet Başkanı Başer Esad’ın kontrolündeki Halep ile Hama’yı ele geçirmiş ve Suriye’deki iç savaş son yıllarındaki en kanlı çatışmalarına sahne olmuştu.

Suriye’deki örgütlere yaklaşım ise Türk televizyonlarında gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Suriye’deki örgütlere yaklaşım ise Türk televizyonlarında gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Ahmet Hakan, canlı yayın sırasında HTŞ için terör örgütü demesi için uyarılınca rejide çalışan bir görevliyi azarladı.

Ahmet Hakan, canlı yayın sırasında HTŞ için terör örgütü demesi için uyarılınca rejide çalışan bir görevliyi azarladı.

İşte CNN Türk’te yaşanan o anlar 👇

Canlı yayında yaşananlar sosyal medyada da konuşuldu 👇

Canlı yayında yaşananlar sosyal medyada da konuşuldu 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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