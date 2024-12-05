Ahmet Hakan Canlı Yayında Rejiyi Azarladı: "Yeter Kaç Defa Diyeceğiz!"

Suriye’de yeniden alevlenen savaş, Türk televizyonlarının da en çok konuşulan konularından biri oldu. CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın hazırlayıp sunduğu programda da konu Suriye’deki savaşta yaşananlardı. Ahmet Hakan’ın, canlı yayında kulaklıkla kendisini HTŞ için “terör örgütü” demesi yönünde uyaran rejideki çalışanı azarlaması ise sosyal medyada gündem oldu.