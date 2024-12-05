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HTŞ Lideri Ebu Muhammed el Cevlani Halep Kalesi'nde Görüntülendi: "Kalede Şükür Namazı Kıldı

HTŞ Lideri Ebu Muhammed el Cevlani Halep Kalesi'nde Görüntülendi: "Kalede Şükür Namazı Kıldı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
05.12.2024 - 16:41

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Geçtiğimiz günlerde Halep'i ele geçiren Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Cevlani, bölgedeki TV100 ekibi tarafından görüntülendi. Halep Kalesi'nde şükür namazı kılan Cevlani dışarıda toplanan kalabalığın sevinç gösterisiyle karşılandı. Rejim ve muhalifler arasında uzun zamandır devam eden çatışmalar boyunca neredeyse hiç görüntü vermeyen Ebu Muhammed el Cevlani'nin görüntülenmesinin büyük bir gazetecilik başarısı olduğunu söyleyen sunucu Kübra Par, 'Çok gizlilikle saklanıyordu aslında bu isim...' dedi. 

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TV100 ekibi, geçtiğimiz günlerde HTŞ tarafından rejim güçlerinden alınan Halep Kalesi'ne şükür namazı kılmaya gelen HTŞ lideri Ebu Muhammed el Cevlani'yi görüntüledi.

TV100 ekibi, geçtiğimiz günlerde HTŞ tarafından rejim güçlerinden alınan Halep Kalesi'ne şükür namazı kılmaya gelen HTŞ lideri Ebu Muhammed el Cevlani'yi görüntüledi.

Rejim ve muhalifler arasında uzun zamandır devam eden çatışma süreci boyunca neredeyse hiç görüntü vermeyen Ebu Muhammed el Cevlani'nin görüntülenmesini gazetecilik başarısı olarak yorumlayan gazeteci Kübra Par, "Çok gizlilikle saklanıyordu aslında bu isim..." dedi.

Rejim ve muhalifler arasında uzun zamandır devam eden çatışma süreci boyunca neredeyse hiç görüntü vermeyen Ebu Muhammed el Cevlani'nin görüntülenmesini gazetecilik başarısı olarak yorumlayan gazeteci Kübra Par, "Çok gizlilikle saklanıyordu aslında bu isim..." dedi.

İşte Cevlani'nin görüntülendiği o anlar; 🎥

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İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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