İzlerken Yorulacaksınız: Genç Kadının Uzun Yol Tadındaki İş Vlogu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Normalde uzaktan çalıştığı Sakarya'daki işyerine Beylikdüzü'nden gidebilmek için sabah 06.15'te yola çıkan genç kadınının ofis vlogu sosyal medyada gündem oldu. Yolculuk sürecinde farklı vasıtalar kullanan genç kadın, Sakarya'ya gideceği treni kaçırınca ağladı. Başka bir seferle ofise gitmeyi başaran genç yılbaşı ağacı süsleme etkinliğine katılıp, arkadaşlarıyla eğlendiği anları da paylaştı. Genç kadının ofis yolculuğu, izleyenlerin yorulmasına sebep oldu.
Kaynak: aysegulhayroglu1
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Beylikdüzü'nden Sakarya'ya işyerine giden genç kadının uzun yol tadındaki vlogu sosyal medyada gündem oldu.
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Sabah 06.15'te yolculuğa başlayan genç kadın, ofise gitmek için farklı vasıtalar kullandı. Bineceği hızlı tireni kaçıran genç bir süre ağladıktan sonra farklı bir sefere binerek ofise ulaşmayı başardı.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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