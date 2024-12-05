Düşük Bütçeli Testere Filmi Parodisi Yapan Genç Kadın Sensörün Azizliğine Uğradı

Sosyal medya platformu TikTok'ta apartman girişinde çocuk bisikletine binen genç kadının ‘düşük bütçeli Testere’ parodisi yapmak isterken ışık sensörünün azizliğine uğradığı anlar yer aldı. Işığın iki saniye sönmesiyle birlikte yere düştüğü duyulan genç kadın, bir süre yerden kalkamadı. Görüntüleri kaydeden arkadaşlarıyla birlikte gülme krizine giren genç kadının o anlar izleyenleri gülümsetti.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta eğlenmek için 'düşük bütçeli Testere' parodisi yapan gençlerin görüntüsü gündem oldu.
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Girişte bulunan çocuk bisikletine binen genç kadın ışığın 2 saniye sönmesiyle birlikte yere yığıldı. Durumu gören arkadaşları kahkahalarına hakim olamadı.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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