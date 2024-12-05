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60 Euroya Yaptığı Market Alışverişini Gösteren Gurbetçiden Türkiye'ye Tepki! "30 Yılım Çalınmış"

60 Euroya Yaptığı Market Alışverişini Gösteren Gurbetçiden Türkiye'ye Tepki! "30 Yılım Çalınmış"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
05.12.2024 - 11:13

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Türkiye'de 30 yıl yaşadıktan sonra Avrupa'ya yerleşen genç adam, 65 Euroya yaptığı alışverişi göstermek için bir video kayda aldı. Kavurma, sucuk, pastırma ve kıyma başta olmak üzere ihtiyacı olan her ürünü aldığını söyleyen gurbetçi, '30 yılımı çalan ülkeye gönderiyorum bunları. Abi böyle miymiş dünya normalde. Bunların şaka olması gerekiyor.' diyerek isyan etti. 

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Türkiye'de geçirdiği 30 yılın ardından Avrupa'ya yerleşen gurbetçinin 65 Euroya yaptığı market alışverişi sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de geçirdiği 30 yılın ardından Avrupa'ya yerleşen gurbetçinin 65 Euroya yaptığı market alışverişi sosyal medyada gündem oldu.

Başta şarküteri ürünleri olmak üzere aldığı ürünlerin fiyatını sıralayan genç adam, "30 yılımı çalan ülkeye gönderiyorum bunları. Abi böyle miymiş dünya normalde. Bunların şaka olması gerekiyor." diyerek isyan etti.

Başta şarküteri ürünleri olmak üzere aldığı ürünlerin fiyatını sıralayan genç adam, "30 yılımı çalan ülkeye gönderiyorum bunları. Abi böyle miymiş dünya normalde. Bunların şaka olması gerekiyor." diyerek isyan etti.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, gurbetçinin isyanına haklı bulan sosyal medya kullanıcıları, "Yaşadığını fark etmiş." yorumunda bulundu. İşte o görüntüler; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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