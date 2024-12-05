60 Euroya Yaptığı Market Alışverişini Gösteren Gurbetçiden Türkiye'ye Tepki! "30 Yılım Çalınmış"

Türkiye'de 30 yıl yaşadıktan sonra Avrupa'ya yerleşen genç adam, 65 Euroya yaptığı alışverişi göstermek için bir video kayda aldı. Kavurma, sucuk, pastırma ve kıyma başta olmak üzere ihtiyacı olan her ürünü aldığını söyleyen gurbetçi, '30 yılımı çalan ülkeye gönderiyorum bunları. Abi böyle miymiş dünya normalde. Bunların şaka olması gerekiyor.' diyerek isyan etti.