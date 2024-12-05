Bahar Dizisinin Umay ve Parla'sı Setin 'En'lerini Seçti: "Setin En Güldüreni Babacığımız"

Bahar dizisinin 'Umay'ı Alisa Sezen Sever ve 'Parla'sı Sena Kalıp Onedio'nun YouTube kanalında 'Setin En'lerini seçti. Setin en güldüren oyuncusu olarak dizide 'Timur' karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ı seçen genç oyuncular, 'Setin en enerjisi bitmeyeni kim?' sorusuna ise dizideki bütün oyuncuları göstererek yanıt verdi.
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Onedio'nun YouTube kanalında Bahar dizisi setinin 'En'lerini seçen Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp, izleyenleri gülümsetecek yanıtlar verdi.
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Dizi setindeki en çok güldüren oyuncunun Timur' karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak olduğunu söyleyen genç ikili, "Setin en enerjisi bitmeyeni kim?" sorusuna ise dizideki bütün oyuncuları göstererek yanıt verdi.
İşte Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp'ın Bahar dizisi setindeki 'En'leri; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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