Ülkenin Gidişatından Memnun Olmayan Aydınlar ‘Kaygılıyız’ Bildirisi Yayımladı

K A Y G I L I Y I Z !…

Bu çağrı; Türkiye’nin hızla otoriterleşen ve gün geçtikçe hukukun, insan haklarının, sanatın, bilimin, her şeyden önce yaşam hakkının hiçe sayıldığı bir iklime bürünmesiyle daha da artan endişelerimizin yüksek sesle dile getirilmesidir…

Başta muhalefet partileri olmak üzere, sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler, sanatçılar, yazarlar, bilim insanları, temelde yaşam hakkı ve özgürlükleri önceleyen, kısaca normalleşmeyen herkesi bu sese ortak olmaya çağırıyoruz.

Bizler, hiçbir güvencesi olmayan akademisyenlerin haklarını yok sayan, her protestoyu terör sınıfına koyan, üniversite kapılarını kelepçeleyen, öğrencileri gözaltına alan, tutuklayan ve haklarında ceza davaları açan, dünya eğitim sıralamasına giren bir üniversiteyi etkisizleştiren, “Eğitimin amacı Bilgi değildir”. Diyen bir zihniyetten KAYGILIYIZ…

Ülkenin geldiği atmosfere bakıldığı zaman hakkını arayan herkesin potansiyel terörist gibi gösterildiği, ötekileştirildiği ve zulme uğradığı, bir sabah yazdığı bir eleştiri yazısından dolayı gözaltına alınıp tutuklandığı, korku ikliminin Demokles’in kılıcı gibi sallandırıldığı bir düzenden KAYGILIYIZ…

Kitapları toplatan, konserleri yasaklayan, sanatçıları sindirmek için linç ekiplerinin önüne atan, hiçbir güvencesi olmayan sanatçıların, yazarların özgürce üretmelerine dahi tahammül edemeyen, mafya “reislerine” siyasetçileri, gazetecileri, sanatçıları tehdit ettiren bu gidişattan KAYGILIYIZ…

Seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyum atayan, halkın belediyelerinin önüne polis barikatı kuran, kurmaca suçlarla yeni mağduriyetler yaratan, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan, seçilmiş Milletvekili Can Atalay’ın seçilme hakkını, ona oy veren on binlerce Hataylının seçme hakkını gasp eden Anayasayı hiçe sayan bir hukuk sisteminden KAYGILIYIZ…

İktidarın kendi yarattığı ekonomik krizin faturasını çalışanlara, işçilere, emeklilere kesmesinden, sermayeyi, varlıklıyı önceleyen, yükü vatandaşın sırtına vuran politikaları, yoksulluğu ve işsizler ordusunu büyütmeye devam etmesinden KAYGILIYIZ…

Kazdağları ve Akbelen’de ormanlarımızı; İkizdere ve Çamlıhemşin’de derelerimizi; Marmaris’te, Gökova’da sahillerimizi sermayeye peşkeş çekmek için halkın karşısına polis ve jandarması ile çıkan, geleceğimizi adeta yok sayan bu anlayıştan KAYGILIYIZ…

Yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ölmelerine neden olan, 8 yaşında bir çocuğun katillerini aylardır bulamayan, küçücük bir köy ve kocaman bir ülkenin sessizliğinden KAYGILIYIZ…

İstanbul Sözleşmesi’nden keyfi şekilde bir imzayla çıkan, bizleri yıllardır yaşam biçimi üzerinden ötekileştiren, kız çocuklarının eğitim hakkından, kadın sanatçıların sanatını icra etme, kadın sporcuların spor yapma, kadınların sokaklarda özgürce dolaşabilme, belli mesleklerde çalışabilme gibi, en temel hakları bile tartışmaya açan, her gün en az bir kadının katledilmesi ve Ülkemizin Talibanlaşması yolunda atılmak istenen adımlardan KAYGILIYIZ…

Son olarak bilinmesini isteriz ki, bizler; hukukun adaletin ve özgürlüklerin saray rejimi ile yok sayıldığı için ses veriyoruz. Tıpkı 1970’ler ve 80’lerde ki Aydınların kaygıları gibi… KAYGILIYIZ…

Bildiriye imza atan isimler:

Ali AYAROĞLU

Ali ÖZ

Ayşe KULİN

Ayşegül YALÇINER

Ayşenur ARSLAN

Barbaros ŞANSAL

Barış İNCE

Berkant GÜLTEKİN

Buket UZUNER

Enver AYSEVER

Erdal BAYRAKOĞLU

Fatih MAÇOĞLU

Halil ERGÜN

Haydar ERGÜLEN

Hilmi YARAYICI

İlkay AKKAYA

Kemal VAROL

Kutsal EVCİMEN

Mustafa GAZALCI

Muzaffer ÖZDEMİR

Orhan AYDIN

Öner YAĞCI

Prof.Dr. Aysit TANSEL

Prof.Dr. Hakkı KESKİN

Prof.Dr. Zeki KILIÇASLAN

Reis ÇELİK

Sedef KABAŞ

Sinan KARAHAN

Songül BULUR

Süheyla TAŞÇIER

Şükrü ERBAŞ