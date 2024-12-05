Felaketten Kıl Payı Dönüldü! Nevşehir'deki Peribacalarından Biri Gece Saatlerinde Kendiliğinden Yıkıldı
Felaketten Kıl Payı Dönüldü! Nevşehir'deki Peribacalarından Biri Gece Saatlerinde Kendiliğinden Yıkıldı
Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeme yaşanan tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Uçhisar Kasabası'ndaki Tekeli Mahallesi'nde bulunan peribacasının gece saatlerinde çökmesiyle birlikte dev kaya parçaları da etrafa yuvarlandı.
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Nevşehir'deki bir peribacası büyük bir gürültüyle çökerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Otel kamerası, peribacasının çökme anını saniye saniye kaydetti.
Edinilen bilgiye göre; Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeme yaşanan tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.
Uçhisar Kasabası'ndaki Tekeli Mahallesi'nde bulunan peribacasının gece saatlerinde çökmesiyle birlikte dev kaya parçaları da etrafa yuvarlandı. Olayın gece yaşanması nedeniyle çevrede araç bulunmazken, can veya mal kaybı yaşanmadı. Kapadokya Alan Başkanlığı ve Uçhisar Belediyesi alana ekip sevk ederken, güvenlik nedeniyle çalışmalar durduruldu. Öte yandan, Kapadokya Alan Başkanlığından olaya ilişkin açıklama gelmedi.
Bölgede daha önce de farklı noktalarda tarihi peribacalarında yıkılma ve çökme olayları yaşanmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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