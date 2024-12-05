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UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, New York'ta Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, New York'ta Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2024 - 12:14

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson, New York’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polisin verdiği bilgiye göre Thompson, sabah saatlerinde Manhattan’da bir konferans için geldiği otele girerken silahlı saldırının hedefi oldu.

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Maskeli olduğu ve pusuda beklediği belirtilen silahlı saldırgan, otel girişinde Thompson’ın göğsüne defalarca ateş edip olay yerinden önce koşarak daha sonra bisiklete binerek kaçtı.

Maskeli olduğu ve pusuda beklediği belirtilen silahlı saldırgan, otel girişinde Thompson’ın göğsüne defalarca ateş edip olay yerinden önce koşarak daha sonra bisiklete binerek kaçtı.

Acil olarak Mount Sinai Hastanesine kaldırılan Thompson'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Acil olarak Mount Sinai Hastanesine kaldırılan Thompson'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

New York'un kalabalık yerlerinden olan Manhattan yarımadasında gerçekleşen olay sonrası polis, güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin kaçış yönünü belirledi.

New York'un kalabalık yerlerinden olan Manhattan yarımadasında gerçekleşen olay sonrası polis, güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin kaçış yönünü belirledi.

Yetkililer, saldırganın kentin en turistik ve yoğun noktalarından biri olan Central Park'a kaçarak izini kaybettirmek istediğini değerlendirdi.

Yetkililer, saldırganın kentin en turistik ve yoğun noktalarından biri olan Central Park'a kaçarak izini kaybettirmek istediğini değerlendirdi.

Polis, görgü tanıklarına dayanarak saldırganın maske takmış beyaz bir erkek olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Polis, görgü tanıklarına dayanarak saldırganın maske takmış beyaz bir erkek olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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