Süleyman Soylu'dan Gündem Yaratan Röportaj: "Bu Son Dönemim, Çocuklarım da Siyasete Giremez"
Süleyman Soylu'dan Gündem Yaratan Röportaj: "Bu Son Dönemim, Çocuklarım da Siyasete Giremez"
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Devletime ve milletime hizmetimi yaptım. Bu son dönemim” ifadelerini kullandı. Çocuklarının siyasete girmesini istemediğini söyleyen Soylu, bakanlığı sonrası bir kırgınlığının olmadığını dile getirdi. Süleyman Soylu, suça karışmış kişilerle sürekli olarak fotoğraflarının çıktığına yönelik soruya ise, 'Bizim arkadaşlarımızın tahminlerine göre Türkiye'nin yedide biriyle fotoğraf çektirmişim. Bunların içerisinden suça bulaşmış olanlar olabilir.' yanıtını verdi. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻
Kaynak: Gazete Duvar-Can Bursalı
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya oldukça konuşulacak bir röportaj verdi.
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Soylu röportajda, “Devletime ve milletime hizmetimi yaptım. Bu son dönemim” ifadelerini kullandı ve siyasette ‘fikrine danışılması’ haricinde yer almayacağını belirtti.
Soylu ayrıca çocuklarının da siyasete girmesine karşı olduğunu belirtti ve çocuklarıyla konuşmalarını şöyle aktardı: "Olur da bana bir şey olur, soyadımız üzerinden size siyaset teklif ederler. İkiniz de siyasete girerseniz hakkım size helal değildir."
Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli için ise şu ifadeleri kullandı: "Burada bir parantez Devlet Bahçeli'yi açmam lazım. Görev yaptığım sürede bana sahip çıkmıştır her konuda. Ömrüm boyunca onun desteğini unutamam."
Soylu, İçişleri Bakanlığı'nı bıraktıktan sonra bir kırgınlığı olup olmadığı ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: 👇🏻
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"Siyasetin olağan halleridir bunlar. Öyle görmek lazım. Bir kırgınlık olarak görmemek lazım... Tayyip Erdoğan benim liderimdir. Siyasi hayatımı da bu gerçeklikle tamamlayacağım. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı gün aktif siyaseti ben de bırakacağım."
Süleyman Soylu, suça karışmış kişilerle sürekli olarak fotoğraflarının çıktığına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi: 👇🏻
"Biz siyaset yapıyoruz, özellikle cep telefonları yaygınlaştıktan sonra fotoğraf çektirmek hayatın olağan akışının bir parçası oldu. Ben sadece İçişleri Bakanlığı fotoğraf makinesiyle 2 milyon fotoğraf çektirmişim. Bizim arkadaşlarımızın tahminlerine göre Türkiye'nin yedide biriyle fotoğraf çektirmişim. Bunların içerisinden suça bulaşmış olanlar olabilir. Benimle fotoğraf çekilmeleri onların hukuki süreçlerini engellemiş mi?"
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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