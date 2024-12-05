Süleyman Soylu'dan Gündem Yaratan Röportaj: "Bu Son Dönemim, Çocuklarım da Siyasete Giremez"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Devletime ve milletime hizmetimi yaptım. Bu son dönemim” ifadelerini kullandı. Çocuklarının siyasete girmesini istemediğini söyleyen Soylu, bakanlığı sonrası bir kırgınlığının olmadığını dile getirdi. Süleyman Soylu, suça karışmış kişilerle sürekli olarak fotoğraflarının çıktığına yönelik soruya ise, 'Bizim arkadaşlarımızın tahminlerine göre Türkiye'nin yedide biriyle fotoğraf çektirmişim. Bunların içerisinden suça bulaşmış olanlar olabilir.' yanıtını verdi. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻

Kaynak: Gazete Duvar-Can Bursalı