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Yeni Akit'ten Gündem Olan Manşet: "Enflasyonu CHP Artırıyor" İddiası!

Yeni Akit'ten Gündem Olan Manşet: "Enflasyonu CHP Artırıyor" İddiası!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
05.12.2024 - 10:05

Yeni Akit Gazetesi bugün manşet haberinde enflasyonun ana muhalefet partisi yüzünden yükseldiğini önü sürdü. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım 👇🏻  

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Sıra dışı haberleriyle bilinen Yeni Akit Gazetesi bugün sosyal medyada ilgi çeken bir manşetle çıktı.

Sıra dışı haberleriyle bilinen Yeni Akit Gazetesi bugün sosyal medyada ilgi çeken bir manşetle çıktı.

Gazete, enflasyonun ana muhalefet partisi CHP'nin politikaları yüzünden yükseldiğini öne sürdü.

Gazete, enflasyonun ana muhalefet partisi CHP'nin politikaları yüzünden yükseldiğini öne sürdü.

Yeni Akit'in bugünkü manşeti 👇🏻

Yeni Akit'in bugünkü manşeti 👇🏻

Haberde, "Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle enflasyonun yüzde 47.1’e kadar inmesi, CHP’yi panikletti. Hükümet ile memur ve emekliyi karşı karşıya getirmek isteyen CHP yönetimi, suni rakamlar vererek, vurguncuların enflasyonu azdırmasını istiyor" gibi ifadeler yer aldı.

Haberde, "Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle enflasyonun yüzde 47.1’e kadar inmesi, CHP’yi panikletti. Hükümet ile memur ve emekliyi karşı karşıya getirmek isteyen CHP yönetimi, suni rakamlar vererek, vurguncuların enflasyonu azdırmasını istiyor" gibi ifadeler yer aldı.

Haberde ayrıca CHP ve medyasının ENAG verileriyle perakendeci ve toptancıyı kışkırttığı tezi öne sürüldü.

Haberde ayrıca CHP ve medyasının ENAG verileriyle perakendeci ve toptancıyı kışkırttığı tezi öne sürüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyonunu yıllık bazda 47,09, ENAG 86,76 olarak açıklamıştı. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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Aykut n.

o.puluk bile bunların yaptığı gazetecilikten daha. şerefli

Cindirella Man

İnanan yokmu elbette var herşeyden önce o gazeteyi okuyanlar seçim çare değil Komünist parti haklıymış

azattiq

Akitin haberine şaşıran editör kim ve ne mezunu tam olarak kreş terk falan mı