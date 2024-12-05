Yeni Akit'ten Gündem Olan Manşet: "Enflasyonu CHP Artırıyor" İddiası!
Yeni Akit'ten Gündem Olan Manşet: "Enflasyonu CHP Artırıyor" İddiası!
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Sıra dışı haberleriyle bilinen Yeni Akit Gazetesi bugün sosyal medyada ilgi çeken bir manşetle çıktı.
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Gazete, enflasyonun ana muhalefet partisi CHP'nin politikaları yüzünden yükseldiğini öne sürdü.
Yeni Akit'in bugünkü manşeti 👇🏻
Haberde, "Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerle enflasyonun yüzde 47.1’e kadar inmesi, CHP’yi panikletti. Hükümet ile memur ve emekliyi karşı karşıya getirmek isteyen CHP yönetimi, suni rakamlar vererek, vurguncuların enflasyonu azdırmasını istiyor" gibi ifadeler yer aldı.
Haberde ayrıca CHP ve medyasının ENAG verileriyle perakendeci ve toptancıyı kışkırttığı tezi öne sürüldü.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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o.puluk bile bunların yaptığı gazetecilikten daha. şerefli
İnanan yokmu elbette var herşeyden önce o gazeteyi okuyanlar seçim çare değil Komünist parti haklıymış
Akitin haberine şaşıran editör kim ve ne mezunu tam olarak kreş terk falan mı