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Alkol Fiyatlarına İsyan Eden 72 Yaşındaki Adam Yüzey Temizleyici İçti

Alkol Fiyatlarına İsyan Eden 72 Yaşındaki Adam Yüzey Temizleyici İçti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.12.2024 - 10:48 Son Güncelleme: 05.12.2024 - 10:51

İstanbul'da yaşayan 72 yaşındaki bir adam, içki fiyatlarını yüksek bulduğu için alternatif bir yol izleyerek, internet üzerinden 800 TL'ye satın aldığı yüzey temizleyiciyi içti ve hastaneye kaldırıldı. Daha önce de bu temizleyiciyi tükettiğini ve doğal bir karışım olduğunu iddia eden adamın, 5 litrelik bu karışımı 15 gün boyunca tükettiği bilgisi alındı.

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki O.G. isimli kişi dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki O.G. isimli kişi dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahsın yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahsın yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi.

Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine şahsın hastanede ifadesine başvurdu.

Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine şahsın hastanede ifadesine başvurdu.

Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti.

Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti.

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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