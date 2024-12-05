Alkol Fiyatlarına İsyan Eden 72 Yaşındaki Adam Yüzey Temizleyici İçti

İstanbul'da yaşayan 72 yaşındaki bir adam, içki fiyatlarını yüksek bulduğu için alternatif bir yol izleyerek, internet üzerinden 800 TL'ye satın aldığı yüzey temizleyiciyi içti ve hastaneye kaldırıldı. Daha önce de bu temizleyiciyi tükettiğini ve doğal bir karışım olduğunu iddia eden adamın, 5 litrelik bu karışımı 15 gün boyunca tükettiği bilgisi alındı.