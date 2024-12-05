Alkol Fiyatlarına İsyan Eden 72 Yaşındaki Adam Yüzey Temizleyici İçti
Alkol Fiyatlarına İsyan Eden 72 Yaşındaki Adam Yüzey Temizleyici İçti
İstanbul'da yaşayan 72 yaşındaki bir adam, içki fiyatlarını yüksek bulduğu için alternatif bir yol izleyerek, internet üzerinden 800 TL'ye satın aldığı yüzey temizleyiciyi içti ve hastaneye kaldırıldı. Daha önce de bu temizleyiciyi tükettiğini ve doğal bir karışım olduğunu iddia eden adamın, 5 litrelik bu karışımı 15 gün boyunca tükettiği bilgisi alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki O.G. isimli kişi dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahsın yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi.
Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine şahsın hastanede ifadesine başvurdu.
Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti.
Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın