Azarlanan Lahmacuncu, Vedat Milor'a Sitem Etti: "Bize Özür Borcu Var, Reklam Derdimiz Yok"

Ünlü gurme Vedat Milor'un YouTube programında azarladığı İstanbul'daki lahmacuncudan yeni açıklama geldi. Milor'a sitem eden lahmacuncu, 'Vedat Milor'un bir özür borcu var. Yerimiz zaten küçük, salaş. Reklam derdimiz yok.' dedi. Dükkanına çok sayıda ünlü geldiğini söyleyen lahmacuncu, 'Böyle tepkiyi ilk defa Vedat Milor'dan gördük.“ dedi.
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Geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı için gittiği lahmacuncuyu değerlendiren ünlü gurme Vedat Milor, izinsiz olarak videoya alındığını belirterek, "Ben maymun değilim" diyerek işletme sahibini azarlamıştı.
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Olayın sosyal medyada gündem olması sonrası bazı vatandaşlar Milor'u haklı bulurken, bazıları ise lahmacuncuya hak vererek destek olmak için dükkana akın etmişti.
Son olarak olayla ilgili TikTok'ta bir içerik üreticisine konuşan lahmacuncu Milor'a sitem etti. Milor'un kendilerinden özür dilemesi gerektiğini söyleyen işletme sahibi, "Yerimiz zaten küçük, salaş. Reklam derdimiz yok. Çok ünlü geliyor, böyle tepkiyi ilk defa Vedat Milor'dan gördük.“ ifadelerini kullandı.
İşte o açıklama; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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