Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Hakkında Üst Mahkemeden Tahliye Kararı
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Hakkında Üst Mahkemeden Tahliye Kararı
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı' gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yaklaşık 15 güren tutukluluk sonrasında üst mahkeme, yapılan itirazı kabul ederek Nasuh Mahruki’nin tahliye olmasına karar verdi.
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Nasuh Mahruki, YSK’nın elektronik ortamda oy vermek için çalışma yaptığı iddiasıyla ilgili paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı.
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Mahkeme, Mahruki’nin avukatının yaptığı itirazı reddedince konu bir üst mahkemeye taşındı.
Üst mahkeme, itirazı kabul ederek Nasuh Mahruki’nin tahliye edilmesine karar verdi.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanıyordu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ne saçma insanlar haksız yere bir de tahliye oldu bu adam tabi ki de olmalıydı..
Er yada geç adalet yerini tecelli edecektir !!!
Bu adam bir fikrini yazmis okuyanlarin sayisi cok oldu diye adama her türlü pisligi yaptilar.Rezil olan Mahruki degil kendileri oldu....Akp her gecen gün dah... Devamını Gör