Hükümet Düştü, Fransa Başbakanı Michel Barnier İstifa Etti
Hükümet Düştü, Fransa Başbakanı Michel Barnier İstifa Etti
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti. Dün (4 Aralık Çarşamba) Fransa meclisinde hareketli anlar yaşandı. Barnier’nin merkez sağ azınlık hükümeti güvenoyu alamayarak düşmüştü.
3 ay önce Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve atanan Barnier’in istifası duyuruldu.
1962’den bu yana ilk kez Fransa’da bir hükümet güvenoyu alamadı.
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Fransa'da Mecliste 4 Aralık Çarşamba günü güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier'nin hükümeti 3 aylık görevinin ardından düştü.
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Başbakan Barnier, istifasını Cumhurbaşkanı Macron’a sundu. 3 ay görevde kalan Barnier, Fransa tarihinin en kısa süre görev yapan başkanı oldu.
Eylül ayının başlarında başkan olarak atanan Barnier, maliyeyi düzene sokmayı hedeflemişti. Ancak Barnier’in kemer sıkma bütçesi aşırı sol ve aşırı yağın tepkisini çekmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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