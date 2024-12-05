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Hükümet Düştü, Fransa Başbakanı Michel Barnier İstifa Etti

Hükümet Düştü, Fransa Başbakanı Michel Barnier İstifa Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2024 - 17:41

Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti. Dün (4 Aralık Çarşamba) Fransa meclisinde hareketli anlar yaşandı. Barnier’nin merkez sağ azınlık hükümeti güvenoyu alamayarak düşmüştü. 

3 ay önce Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve atanan Barnier’in istifası duyuruldu. 

 1962’den bu yana ilk kez Fransa’da bir hükümet güvenoyu alamadı.

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Fransa'da Mecliste 4 Aralık Çarşamba günü güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier'nin hükümeti 3 aylık görevinin ardından düştü.

Fransa'da Mecliste 4 Aralık Çarşamba günü güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier'nin hükümeti 3 aylık görevinin ardından düştü.

Solcu ittifakın sunduğu gensoru önergesine 331 milletvekili destek verdi.  Böylelikle güvenoyu alamayan Barnier hükümeti düştü.

Başbakan Barnier, istifasını Cumhurbaşkanı Macron’a sundu. 3 ay görevde kalan Barnier, Fransa tarihinin en kısa süre görev yapan başkanı oldu.

Başbakan Barnier, istifasını Cumhurbaşkanı Macron’a sundu. 3 ay görevde kalan Barnier, Fransa tarihinin en kısa süre görev yapan başkanı oldu.

Eylül ayının başlarında başkan olarak atanan Barnier, maliyeyi düzene sokmayı hedeflemişti. Ancak Barnier’in kemer sıkma bütçesi aşırı sol ve aşırı yağın tepkisini çekmişti.

Eylül ayının başlarında başkan olarak atanan Barnier, maliyeyi düzene sokmayı hedeflemişti. Ancak Barnier’in kemer sıkma bütçesi aşırı sol ve aşırı yağın tepkisini çekmişti.

Mecliste yapılan güven oylamasında 577 parlamenterin 331’i hükümet düşürülmesi için oy kullandı.

Yeni başbakan kim olacak?

Yeni başbakan kim olacak?

Yeni başkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından atanacak. Ancak anayasaya göre Temmuz ayından önce seçim yapılamayacak. Bu noktada Macron’un seçilmemiş teknokratları hükümetin başına ataması bekleniyor.

(Teknokrat: Karar verme süreçlerinin bilgili ve deneyim sahibi kişilerin elinde bulunduğu yönetim şekli.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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