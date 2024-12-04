Fransa’da Siyasi Kaos: Güvenoyu Alamayan Hükümet Düştü
Fransa’da Siyasi Kaos: Güvenoyu Alamayan Hükümet Düştü
Fransa’da Başbakan Michel Barnier’in kurduğu hükümet, Parlamentoda yapılan oylamada yeterli sayıda güvenoyunu alamayınca düştü. Barnier’in 3 ay önce kurduğu hükümet, aşırı sağcılarla iş birliği yapmakla itham ediliyordu. Fransa'da yaşanan siyasi kaos, tüm dünyada gündem maddesi oldu. Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, hükümetin düşmesine önlem olarak 1 haftadır yeni başbakan üzerinde çalıştığı iddia edildi.
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Fransa Başbakan Michel Barnie, aşırın sağ partinin desteğini çekmesi sonrasında muhalefet partililerle anlaşamayınca bütçe görüşmelerinde güvenoyu yoklaması yapmak zorunda kaldı.
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Başbakan Barnie, 574'e karşı 331 oyla kaybedince Fransa’da hükümet düştü.
Erken genel seçimin galibi olan solcular, 5 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve getirilen Başbakan Barnier ve hükümetinin aşırı sağla iş birliği içinde olduğunu savunuyordu.
Fransız basını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnie hükümetinin düşmesi ihtimaline karşın yeni aday arayışlarına 1 hafta önce başladığını iddia etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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