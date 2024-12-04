Narin Güran Cinayetinde Yeni Adli Tıp Raporu: İncelenen Saç Örnekleri Anne ve Ağabey ile Uyumlu Çıktı
Narin Güran Cinayetinde Yeni Adli Tıp Raporu: İncelenen Saç Örnekleri Anne ve Ağabey ile Uyumlu Çıktı
Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın avucunun içinde ve kıyafetlerinin üstünde saç ile kıl bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan mitokondriyal DNA incelemesinde, bulunan saç ve kıl örnekleri Narin’in tutuklu bulunan annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile uyumlu çıktı. Dava dosyasına giren yeni Adli Tıp Kurumu raporu mahkeme tarafından dikkate alınırsa, talihsiz çocuğun katil veya katillerinin kimliğinin belli olmuş olabileceği iddia edildi.
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Narin Güran’ın, uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış ve annesi, ağabeyi, amcası dahil toplam 12 kişi tutuklanmıştı.
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Narin Güran’ın cansız bedeni bulunduktan sonra yapılan incelemede, avucunun içerisinde ve kıyafetlerinin üzerinde saç ile kıl örnekleri tespit edilmişti.
NTV’de yer alan habere göre, davayı yakından takip eden Avukat Nahit Eren, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na ait saç ve kıl incelemelerinin yer aldığı yeni raporun dava dosyasına eklendiğini açıkladı.
"DNA açısından olumlu sonuç alınmayan saç örnekleri üzerinde Mitokondriyal DNA çalışması yapılabilmektedir.(Sadece İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılabildiği bilgisi verilmiştir) Mitokondriyal DNA; sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmediklerine dair bilgi sağlamaktadır. Narin’in avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan 29 cm’lik saç örnekleri ile yine üzerinden alınan biri 11 diğeri 16 cm’lik kıl örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumunca Mitokondriyal DNA çalışmasına konu edilmiştir. Söz konusu saç ve kıl örnekleri Narin’in, Anne Yüksel Güran’ın ve abi Enes Güran’ın Mitokondriyal DNA baz dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir."
Soruşturmalar sırasında bu kıl örneklerinden bir sonucu varılamamıştı ve örneklerin gelişmiş cihazlara sahip İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi istenmişti. Bu delil mahkeme tarafından da dikkate alınırsa, küçük kızın katil veya katillerinin kimliklerinin netleştiği söylenebilir.
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Narin cinayetine ilişkin soruşturma sırasında tutuklanan abisi Enes Güran, cezavinde kayıt altına alınan telefon görüşmesinde, ısrarla adli tıp raporunu sordu. Enes Güran, bu görüşmesinde, önce Narin'in diş macununu kullandığını, devamında ise diş fırçasını kullandığını söylüyordu ve bu durum dikkat çekmişti. Enes Güran'ın bu ifadeleri, küçük kızda DNA izlerinin çıkmasından endişe ettiğine ilişkin iddiaları da gündeme getirmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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