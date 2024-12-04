Narin Güran Cinayetinde Yeni Adli Tıp Raporu: İncelenen Saç Örnekleri Anne ve Ağabey ile Uyumlu Çıktı

Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın avucunun içinde ve kıyafetlerinin üstünde saç ile kıl bulunmuştu. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan mitokondriyal DNA incelemesinde, bulunan saç ve kıl örnekleri Narin’in tutuklu bulunan annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile uyumlu çıktı. Dava dosyasına giren yeni Adli Tıp Kurumu raporu mahkeme tarafından dikkate alınırsa, talihsiz çocuğun katil veya katillerinin kimliğinin belli olmuş olabileceği iddia edildi.