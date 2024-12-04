Türk Bayrağı Asıldı: FETÖ’den Aranan Akın İpek’in Lüks Malikanesi Varlık Fonu’na Devredilmişti

Terör örgütü FETÖ’nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Akın İpek’in sahibi olduğu 12 şirket geçtiğimiz günlerde Varlık Fonu’na devredilmişti. Kırmızı bültenle aranan Akın İpek’in Ankara’daki ultra lüks malikanesi de fona devredilenler arasında bulunuyor. 14 bin 182 metrekarelik bir alanda bulunan malikaneye bugün 2 büyük Türk Bayrağı asıldı.