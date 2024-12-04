Türk Bayrağı Asıldı: FETÖ’den Aranan Akın İpek’in Lüks Malikanesi Varlık Fonu’na Devredilmişti
Türk Bayrağı Asıldı: FETÖ’den Aranan Akın İpek’in Lüks Malikanesi Varlık Fonu’na Devredilmişti
Terör örgütü FETÖ’nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Akın İpek’in sahibi olduğu 12 şirket geçtiğimiz günlerde Varlık Fonu’na devredilmişti. Kırmızı bültenle aranan Akın İpek’in Ankara’daki ultra lüks malikanesi de fona devredilenler arasında bulunuyor. 14 bin 182 metrekarelik bir alanda bulunan malikaneye bugün 2 büyük Türk Bayrağı asıldı.
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Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) en büyük finans kaynaklarından biri olan ve kırmızı bültenle aranan Akın İpek’in mal varlığına el konulmuştu.
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Geçtiğimiz ağustos ayında, Akın İpek’in sahibi olduğu Koza-İpek Holding'in bünyesindeki 12 şirket ile ultra lüks malikane Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın sahibi olduğu Varlık Fonu’na devredildi.
Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan FETÖ terör örgütünün finansmanlarından firari Akın İpek'in 2015'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek'te inşa ettirdiği ve mahkeme kararıyla Varlık Fonu'na devredilen lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi. 14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alanda ikiz 4 katlı villadan oluşan malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.
Ultra lüks malikanenin havadan görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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