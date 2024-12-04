Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Protesto Eden 9 Kişi Tutuklanmıştı: AK Partili Bülent Arınç’tan Karara Tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Protesto Eden 9 Kişi Tutuklanmıştı: AK Partili Bülent Arınç’tan Karara Tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum’da konuşma yaptığı sırada protesto edilmişti. İsrail ile ticaretin devam ettiği iddiasıyla protesto yapan 9 kişi sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, protestolar nedeniyle yapılan tutuklamayı eleştirerek; “Bu tip kararlar adalete güveni sarsmaktır” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta konuşma yaptığı sırada İsrail ile ticaretin devam ettiğini iddia eden vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.
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Yaşananlar sonrasında 9 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.
AK Parti’de birçok önemli görevde bulunan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, protesto nedeniyle 9 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.
“Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir programı esnasında gerçekleştirilen protestonun neticesi olarak dokuz gencimizin tutuklanmasını yanlış bulduğumu ifade etmek isterim. Geçmişte de örnekleri olan bu gibi uygulamalar, toplumsal hafızada olumsuz izler bırakmakta, adalet sistemimize olan güveni sarsmaktadır. Söz konusu hadisede tutukluluk halini gerektirecek herhangi bir zorunluluk yoktur. Olayda suç unsuru var dense bile tutukluluk yerine geçecek pek çok adli kontrol tedbiri vardır. Böylesine basit bir olayda tutuklama cihetine gidilmesini ceza adaleti ve sosyolojisi bakımından da uygun görmüyorum. Yasal sınırlar içerisinde protestolar olabilir. Devlet aklı, olayları münferit bazlı düşünmekten uzak olmalı ve toplum nezdinde doğuracağı sonuçları hesap ederek hareket etmelidir.”
“Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetinin Filistin ve Gazze konusundaki yaklaşımı ve İsrail’in siyonist yönetiminin masum insanları katleden alçakça tutumuna karşı gösterdiği tavırların açık ve samimi olduğuna inanıyoruz. Türkiye diplomasi, uluslararası hukuk ve insan hakları konusunda her platforma Gazze halkının haklarını savunmaktadır. Ancak farklı düşünenler olabilir. Her zaman bu tür protestolar olağan karşılanmalı ve ceza tehdidi dışarısında kalmalıdır.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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