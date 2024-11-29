onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Protesto: “Yavrum, Siyonistlerin Ağzı Olma”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Protesto: “Yavrum, Siyonistlerin Ağzı Olma”

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2024 - 16:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’nin düzenlediği etkilinlikte konuşma yaptığı sırada bir vatandaş tarafından protesto edildi. İsrail ile Türkiye arasında ticaretin devam ettiğini iddia eden vatandaş, ayağa kalkarak duruma tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise korumalar tarafından olay yerinden uzaklaştırılan vatandaşa; “Yavrum, burada Siyonistlerin ağzı, dili olma” diyerek cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşma yaptığı sırada bir kişi tarafından protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşma yaptığı sırada bir kişi tarafından protesto edildi.

İsrail ile Türkiye’nin arasında ticaretin devam ettiğini iddia eden vatandaş, korumalar tarafından salondan çıkarıldı.

İsrail ile Türkiye’nin arasında ticaretin devam ettiğini iddia eden vatandaş, korumalar tarafından salondan çıkarıldı.

İşte yaşananlar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
16
6
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın