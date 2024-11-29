Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Protesto: “Yavrum, Siyonistlerin Ağzı Olma”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’nin düzenlediği etkilinlikte konuşma yaptığı sırada bir vatandaş tarafından protesto edildi. İsrail ile Türkiye arasında ticaretin devam ettiğini iddia eden vatandaş, ayağa kalkarak duruma tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise korumalar tarafından olay yerinden uzaklaştırılan vatandaşa; “Yavrum, burada Siyonistlerin ağzı, dili olma” diyerek cevap verdi.