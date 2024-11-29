Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Protesto: “Yavrum, Siyonistlerin Ağzı Olma”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Protesto: “Yavrum, Siyonistlerin Ağzı Olma”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’nin düzenlediği etkilinlikte konuşma yaptığı sırada bir vatandaş tarafından protesto edildi. İsrail ile Türkiye arasında ticaretin devam ettiğini iddia eden vatandaş, ayağa kalkarak duruma tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise korumalar tarafından olay yerinden uzaklaştırılan vatandaşa; “Yavrum, burada Siyonistlerin ağzı, dili olma” diyerek cevap verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum etkinliğinde konuşma yaptığı sırada bir kişi tarafından protesto edildi.
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İsrail ile Türkiye’nin arasında ticaretin devam ettiğini iddia eden vatandaş, korumalar tarafından salondan çıkarıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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