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Bakanlık 4 Çay Markasını İfşaladı: Uzmanlardan Zehirlenme Uyarısı!

Bakanlık 4 Çay Markasını İfşaladı: Uzmanlardan Zehirlenme Uyarısı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
04.12.2024 - 15:29

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapanları ifşalamaya devam ediyor. Son olarak ürünlerinde gıda boyası tespit edilen 4 çay markası ifşa edildi. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz. 

Kaynak: Takvim

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Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasadaki gıda kontrollerinde tespit ettiği taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin bir liste yayınlıyor. Listeye son olarak 4 çay markası daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasadaki gıda kontrollerinde tespit ettiği taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin bir liste yayınlıyor. Listeye son olarak 4 çay markası daha eklendi.

Listede yer alan 4 çay markasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.

Listede yer alan 4 çay markasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.

Listede yer alan hileli çay markaları şöyle 👇🏻

Listede yer alan hileli çay markaları şöyle 👇🏻

  • ÖZAKÇAY KARASEVDA- DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY

  • AVCI SEZON ÇAY SİYAH ÇAY

  • FATİH GOLD -SİYAH ÇAY

  • WİNMEY DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı liste 👇🏻

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı liste 👇🏻

Hileli çayın insan sağlığına zararı ile ilgili uyarılarda bulunan uzman ise söz konusu durumun zehirlenme dahil birçok yan etkisi olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Hileli çayın insan sağlığına zararı ile ilgili uyarılarda bulunan uzman ise söz konusu durumun zehirlenme dahil birçok yan etkisi olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Takvim'e konuşan Diyetisyen Gamze Çakaloğlu 'Çaya gıda boyası ve toz gibi yabancı maddeler eklenmesi insan sağlığı için ciddi riskler taşır. Alerjik reaksiyonlara uzun vadede kansere yol açabilecekken toz karışımlar sindirim sorunlarına zehirlenmelere neden olabilir' dedi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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