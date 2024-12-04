Bakanlık 4 Çay Markasını İfşaladı: Uzmanlardan Zehirlenme Uyarısı!
Bakanlık 4 Çay Markasını İfşaladı: Uzmanlardan Zehirlenme Uyarısı!
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Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasadaki gıda kontrollerinde tespit ettiği taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin bir liste yayınlıyor. Listeye son olarak 4 çay markası daha eklendi.
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Listede yer alan 4 çay markasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.
Listede yer alan hileli çay markaları şöyle 👇🏻
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı liste 👇🏻
Hileli çayın insan sağlığına zararı ile ilgili uyarılarda bulunan uzman ise söz konusu durumun zehirlenme dahil birçok yan etkisi olabileceği konusunda uyarı yaptı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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