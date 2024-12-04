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İstanbul, Bursa ve Ankara... Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Büyükşehirlere "Fotokimyasal Smog" Uyarısı!

İstanbul, Bursa ve Ankara... Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Büyükşehirlere "Fotokimyasal Smog" Uyarısı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
04.12.2024 - 13:50

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, büyükşehirlere dikkat çekerek ilerleyen günlerde 'fotokimyasal smog' tehlikesine karşı uyardı. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻

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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Şen, özellikle önümüzdeki günlerde hava koşullarının ciddi çevresel sorunlar yaratabileceğine dikkat çekti. Araç trafiğinin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerinde "fotokimyasal smog" oluşacağını belirtti.

Şen, özellikle önümüzdeki günlerde hava koşullarının ciddi çevresel sorunlar yaratabileceğine dikkat çekti. Araç trafiğinin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerinde "fotokimyasal smog" oluşacağını belirtti.

Orhan Şen konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu: 👇🏻

'Önümüzdeki günlerde araç sayısının çok olduğu illerde sabah 'fotokimyasal smog' kirliliği oluşur. Anadolu'da kömür yakılan bölgelerde kükürtdioksit kirliliği artar. Yüksek basınç rüzgarsız ortam oluşturuyor dolayısıyla kirleticiler dağılamıyor artıyor.

Hafta sonundan itibaren yüksek basınç etkisiyle hava kalitesi düşecektir. Lodos soba zehirlenmeleri oluşturabilir. Yanan sobaya üstten kömür ilave ederseniz ederseniz üstten de tutuşturun. Karbonmonoksit çok zehirleyici ve sinsi gazdır.'

Orhan Şen'in paylaşımı 👇🏻

Orhan Şen'in paylaşımı 👇🏻

Fotokimyasal smog nedir? Fotokimyasal smog zararlı mı?

Fotokimyasal smog nedir? Fotokimyasal smog zararlı mı?

'Fotokimyasal smog', özellikle kalabalık şehirlerde görülen bir hava kirliliği türü.

Söz konusu kirlilik, araçlardan çıkan azot oksitler (NOx) ve uçucu organik bileşiklerin (VOC'ler) güneş ışığıyla reaksiyona girmesiyle ortaya çıkıyor.

Türkiye’de İstanbulBursa ve Ankara gibi büyükşehirler fotokimyasal smog için riskli bölgeler arasında.

'Fotokimyasal smog'un insanlarda nefes almada zorluk, solunum sisteminde tahriş ve akciğer fonksiyonunun azalması gibi etkileri var.

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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