İstanbul, Bursa ve Ankara... Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Büyükşehirlere "Fotokimyasal Smog" Uyarısı!
İstanbul, Bursa ve Ankara... Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den Büyükşehirlere "Fotokimyasal Smog" Uyarısı!
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, büyükşehirlere dikkat çekerek ilerleyen günlerde 'fotokimyasal smog' tehlikesine karşı uyardı. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
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Şen, özellikle önümüzdeki günlerde hava koşullarının ciddi çevresel sorunlar yaratabileceğine dikkat çekti. Araç trafiğinin yoğun olduğu şehirlerde sabah saatlerinde "fotokimyasal smog" oluşacağını belirtti.
Orhan Şen'in paylaşımı 👇🏻
Fotokimyasal smog nedir? Fotokimyasal smog zararlı mı?
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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