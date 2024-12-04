Kraliçenin Öleceğini Bilen Fenomen Medyumdan 2025 Kehaneti: "Dünya Dışı Varlıkları Göreceğiz"
Kraliçenin Öleceğini Bilen Fenomen Medyumdan 2025 Kehaneti: "Dünya Dışı Varlıkları Göreceğiz"
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü tahmin etmesinin ardından İngiltere’de büyük bir üne kavuşan ‘medyum’ Deborah Davies bu kez 2025 yılı için dikkat çeken kehanetlerini sıraladı. Deborah Davis bu kez de 2025 yılı kehanetlerinden en dikkat çekeni ise ‘dünya dışı varlıklar görebiliriz’ oldu.
İşte medyum Deborah Davies’in 2025 yılı ön görüleri…
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden medyum Deborah Davis bu kez de 2025 yılı kehanetlerini paylaştı.
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Kraliçenin ölümünü tahmin etmesinin ardından ülkede fenomen haline gelen medyum Deborah Davies’e göre 2025 yılı birçok sürprize gebe olacak.
Davis'e göre, iklim değişikliği yoluyla gezegeni yok etmeyi bırakmamıza yardımcı olmaya çalışan dünya dışı varlıklar olarak daha fazla Tanımlanamayan Hava Olayı (UAP) veya UFO görmemiz mümkün.
Daily Star'a açıklamalarda bulunan Davis şunları anlattı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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