Kraliçenin Öleceğini Bilen Fenomen Medyumdan 2025 Kehaneti: "Dünya Dışı Varlıkları Göreceğiz"

'2025'te daha önce UFO olarak bilinen UAP'lerde büyük bir artış görülecek. Uzaylılar artık bizden saklanmayacak, iktidardaki insanlar tarafından yakalanıp esir alındıklarını biliyorlar, bize zarar vermek istemiyorlar. Tıpkı yıllar önce medeniyet kurmamıza yardım ettikleri gibi, bir kez daha gezegenimizi yok etmeyi bırakmamıza yardım edecekler. Yani uzaylıların göklerimizde büyük bir artışını göreceğiz ancak 2025'in sonlarına doğru iktidardaki insanların sessiz kalma çabalarına rağmen onlarla fiziksel temasta büyük bir artış göreceğiz.”