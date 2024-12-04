Doktora Tezinin Konusu Beğenilmeyen Kadın Sosyal Medyada Linç Yedi, Tehdit Edildi

Sosyal medya oldukça ilginç bir yer. Binlerce insanın aynı olaya gülüp aynı olaya sinirlendiği bir yer. Öyle ki yok yere, bir anda binlerce kullanıcı tarafından linç de yiyebilirsiniz. Bir sabah uyandığınızda, ününüz ülke sınırlarını aşmış, globalde anılıyor bile olabilir. Bu kez de öyle oldu. Bir doktora öğrencisi, yazdığı tezi paylaştı.

Fakat kullanıcılar, tezin konusu eleştirmeye, kadını ise tehdit etmeye başladı.