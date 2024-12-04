onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Doktora Tezinin Konusu Beğenilmeyen Kadın Sosyal Medyada Linç Yedi, Tehdit Edildi

Doktora Tezinin Konusu Beğenilmeyen Kadın Sosyal Medyada Linç Yedi, Tehdit Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 14:46

Sosyal medya oldukça ilginç bir yer. Binlerce insanın aynı olaya gülüp aynı olaya sinirlendiği bir yer. Öyle ki yok yere, bir anda binlerce kullanıcı tarafından linç de yiyebilirsiniz. Bir sabah uyandığınızda, ününüz ülke sınırlarını aşmış, globalde anılıyor bile olabilir. Bu kez de öyle oldu. Bir doktora öğrencisi, yazdığı tezi paylaştı.

Fakat kullanıcılar, tezin konusu eleştirmeye, kadını ise tehdit etmeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ally Louks isimli bir genç, doktora tezini bitirdiğini tüm sosyal medyada duyurdu. Fakat sosyal medyadan hiç de beklemediği bir tepki aldı.

Ally Louks isimli bir genç, doktora tezini bitirdiğini tüm sosyal medyada duyurdu. Fakat sosyal medyadan hiç de beklemediği bir tepki aldı.
twitter.com

Kullanıcılar, konusu 'Koku Etiği: Modern ve Çağdaş Düzyazıda Koku Politikası' olan tezin ne kadar değersiz olduğunu, öğrencinin vaktini boşa harcadığını söyledi.

Gelen yorumlar sinirlerinizi zıplatacak cinsten;

Gelen yorumlar sinirlerinizi zıplatacak cinsten;
twitter.com

'Çoğu doktora zaman kaybıdır. Beşeri bilimlerin ise yüzde 100'ü'

"Akademik doktora yapan insanlara başka bir isim bulmalıyız. 'DR'nin bir anlamı olmalı."

"Akademik doktora yapan insanlara başka bir isim bulmalıyız. 'DR'nin bir anlamı olmalı."
twitter.com

"Evlenip çocuk sahibi olsaydın yıllarını daha iyi geçirirdin."

"Evlenip çocuk sahibi olsaydın yıllarını daha iyi geçirirdin."
twitter.com

"Bu bir parodi mi?"

"Bu bir parodi mi?"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Ne kadar büyük bir zaman kaybı."

"Ne kadar büyük bir zaman kaybı."
twitter.com

"Kokunun siyaseti mi? Yapabildiğin en iyi şey bu mu?"

"Kokunun siyaseti mi? Yapabildiğin en iyi şey bu mu?"
twitter.com

Gelen yorumların elbette çoğunluğu erkekler tarafından yapıldı. Sinir uçlarınıza yeterince dokunduysak, gelin biraz da olumlu yorumlara bakalım.

Gelen yorumların elbette çoğunluğu erkekler tarafından yapıldı. Sinir uçlarınıza yeterince dokunduysak, gelin biraz da olumlu yorumlara bakalım.
twitter.com

"O sırada teze öfkelenen erkekler "your ve you're" farkıyla cebelleşiyor."

"O sırada teze öfkelenen erkekler "your ve you're" farkıyla cebelleşiyor."
twitter.com

"Tarihteki en çok okunan tez"

"Tarihteki en çok okunan tez"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Doktora konularının niş ve spesifik olması gerektiğini, "kitaplardan" doktora derecesi alamayacağınızı anlamıyorsunuz."

"Doktora konularının niş ve spesifik olması gerektiğini, "kitaplardan" doktora derecesi alamayacağınızı anlamıyorsunuz."
twitter.com

"Tarihteki en uzun tez savunması olabilir"

"Tarihteki en uzun tez savunması olabilir"
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın