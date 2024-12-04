Doktora Tezinin Konusu Beğenilmeyen Kadın Sosyal Medyada Linç Yedi, Tehdit Edildi
Doktora Tezinin Konusu Beğenilmeyen Kadın Sosyal Medyada Linç Yedi, Tehdit Edildi
Sosyal medya oldukça ilginç bir yer. Binlerce insanın aynı olaya gülüp aynı olaya sinirlendiği bir yer. Öyle ki yok yere, bir anda binlerce kullanıcı tarafından linç de yiyebilirsiniz. Bir sabah uyandığınızda, ününüz ülke sınırlarını aşmış, globalde anılıyor bile olabilir. Bu kez de öyle oldu. Bir doktora öğrencisi, yazdığı tezi paylaştı.
Fakat kullanıcılar, tezin konusu eleştirmeye, kadını ise tehdit etmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ally Louks isimli bir genç, doktora tezini bitirdiğini tüm sosyal medyada duyurdu. Fakat sosyal medyadan hiç de beklemediği bir tepki aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen yorumlar sinirlerinizi zıplatacak cinsten;
"Akademik doktora yapan insanlara başka bir isim bulmalıyız. 'DR'nin bir anlamı olmalı."
"Evlenip çocuk sahibi olsaydın yıllarını daha iyi geçirirdin."
"Bu bir parodi mi?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ne kadar büyük bir zaman kaybı."
"Kokunun siyaseti mi? Yapabildiğin en iyi şey bu mu?"
Gelen yorumların elbette çoğunluğu erkekler tarafından yapıldı. Sinir uçlarınıza yeterince dokunduysak, gelin biraz da olumlu yorumlara bakalım.
"O sırada teze öfkelenen erkekler "your ve you're" farkıyla cebelleşiyor."
"Tarihteki en çok okunan tez"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Doktora konularının niş ve spesifik olması gerektiğini, "kitaplardan" doktora derecesi alamayacağınızı anlamıyorsunuz."
"Tarihteki en uzun tez savunması olabilir"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın