Bakanlıktan Toplatma Kararı: 4 Zeytinyağı Markasında Aldatmaya Yönelik Ürün Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrasında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık yetkililerin yaptığı denetimlerde, özellikle online olarak satılan 4 zeytinyağı firmasının ürünlerinde aldatmaya yönelik maddeler tespit edildi. Bakanlık, 4 firmanın ürünlerinin de piyasadan toplatılmasına karar verdi.