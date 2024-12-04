Bakanlıktan Toplatma Kararı: 4 Zeytinyağı Markasında Aldatmaya Yönelik Ürün Tespit Edildi
Bakanlıktan Toplatma Kararı: 4 Zeytinyağı Markasında Aldatmaya Yönelik Ürün Tespit Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrasında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık yetkililerin yaptığı denetimlerde, özellikle online olarak satılan 4 zeytinyağı firmasının ürünlerinde aldatmaya yönelik maddeler tespit edildi. Bakanlık, 4 firmanın ürünlerinin de piyasadan toplatılmasına karar verdi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, piyasada satılan kırmızı et, tereyağı, kuru baharat, yoğurt gibi birçok üründe sahtekarlık yapan firmalar ortaya çıkmıştı.
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Ekonomim’de yer alan habere göre, bakanlık yeni yayınladığı ifşa listesinde zeytinyağı satışı yapan firmanın ürünlerinde yabancı madde tespit etti.
Bakanlığın aldığı karara göre, 4 firmanın ürünleri piyasadan toplanarak satışına engel olunacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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