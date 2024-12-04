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Bakanlıktan Toplatma Kararı: 4 Zeytinyağı Markasında Aldatmaya Yönelik Ürün Tespit Edildi

Bakanlıktan Toplatma Kararı: 4 Zeytinyağı Markasında Aldatmaya Yönelik Ürün Tespit Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.12.2024 - 17:41

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonrasında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık yetkililerin yaptığı denetimlerde, özellikle online olarak satılan 4 zeytinyağı firmasının ürünlerinde aldatmaya yönelik maddeler tespit edildi. Bakanlık, 4 firmanın ürünlerinin de piyasadan toplatılmasına karar verdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, piyasada satılan kırmızı et, tereyağı, kuru baharat, yoğurt gibi birçok üründe sahtekarlık yapan firmalar ortaya çıkmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, piyasada satılan kırmızı et, tereyağı, kuru baharat, yoğurt gibi birçok üründe sahtekarlık yapan firmalar ortaya çıkmıştı.

Ekonomim’de yer alan habere göre, bakanlık yeni yayınladığı ifşa listesinde zeytinyağı satışı yapan firmanın ürünlerinde yabancı madde tespit etti.

Ekonomim’de yer alan habere göre, bakanlık yeni yayınladığı ifşa listesinde zeytinyağı satışı yapan firmanın ürünlerinde yabancı madde tespit etti.

Kaynak

Bakanlığın aldığı karara göre, 4 firmanın ürünleri piyasadan toplanarak satışına engel olunacak.

Bakanlığın aldığı karara göre, 4 firmanın ürünleri piyasadan toplanarak satışına engel olunacak.

  • SC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen Bizim Ayvalık markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı 

  • HİLAL HAYVANSAL ÜRÜNLER tarafından üretilen Ayvalık markasına ait 2 litrelik natürel sızma zeytinyağı 

  • MALATYA PAZARI tarafından üretilen Mudanya Köy Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı 

  • E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ tarafından üretilen Milas Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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