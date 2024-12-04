Ahmet Davutoğlu ile Jahrein Davalık Oldu: "Kendisine 'Mickey Mouse' Dediğim İçin Mağdur Olmuş"
Ahmet Davutoğlu ile Jahrein Davalık Oldu: "Kendisine 'Mickey Mouse' Dediğim İçin Mağdur Olmuş"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,'Jahrein' rumuzuyla sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç'a hakaret davası açtı. Detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitch yayıncısı Jahrein'e hakaret davası açtı.
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Kendisine açılan davaya ilişkin belgeleri sosyal medya hesabından paylaşan Jahrein, "Başbakan demedik diye mi?" şeklinde göndermeli bir paylaşım yaptı.
Jahrein'in paylaşımı 👇🏻
Jahrein, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer videolu paylaşımda ise, "Kendisine 'Mickey Mouse' dediğim için mağdur olmuş, şikayetçi olmuş... Bu ülkenin siyasileri artık yordunuz be!" ifadelerini kullandı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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