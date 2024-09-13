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Jahrein'in Müstehcenlik Suçundan Gözaltına Alınması Timeline'ı İkiye Böldü

Jahrein'in Müstehcenlik Suçundan Gözaltına Alınması Timeline'ı İkiye Böldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.09.2024 - 17:29

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün paylaşımına göre Jahrein lakaplı ünlü yayıncı Ahmet Sonuç geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Bir yayınında kullandığı ifadeler nedeniye müstehcenlik suçundan işlem başlatılan ünlü yayıncının gözaltına alınması bir polemiği de başlatmış oldu.

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Jahrein'in gözaltına alınması ifade özgürlüğü tartışmaları ve gözaltına alınan yayıncının başka insanları geçmişte zorbalaması ve hedef göstermesi ekseninde ilerledi.

Jahrein'in gözaltına alınması ifade özgürlüğü tartışmaları ve gözaltına alınan yayıncının başka insanları geçmişte zorbalaması ve hedef göstermesi ekseninde ilerledi.

Levo isimli yayıncı arkadaşını böyle savundu.

Levo isimli yayıncı arkadaşını böyle savundu.

Baldız meselesinin çarpıtıldığını düşünenler oldu.

Baldız meselesinin çarpıtıldığını düşünenler oldu.
twitter.com

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Polemiğin karşı tarafı ise Jahrein'in yaptığı eylemleri hatırlattı.

Polemiğin karşı tarafı ise Jahrein'in yaptığı eylemleri hatırlattı.
twitter.com
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Hedef gösterdiği isimlerden biri başına gelenleri paylaştı.

Hedef gösterdiği isimlerden biri başına gelenleri paylaştı.
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