Jahrein'in Müstehcenlik Suçundan Gözaltına Alınması Timeline'ı İkiye Böldü
Jahrein'in Müstehcenlik Suçundan Gözaltına Alınması Timeline'ı İkiye Böldü
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Jahrein'in gözaltına alınması ifade özgürlüğü tartışmaları ve gözaltına alınan yayıncının başka insanları geçmişte zorbalaması ve hedef göstermesi ekseninde ilerledi.
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Levo isimli yayıncı arkadaşını böyle savundu.
Baldız meselesinin çarpıtıldığını düşünenler oldu.
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Polemiğin karşı tarafı ise Jahrein'in yaptığı eylemleri hatırlattı.
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Hedef gösterdiği isimlerden biri başına gelenleri paylaştı.
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