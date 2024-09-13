Jahrein'in Müstehcenlik Suçundan Gözaltına Alınması Timeline'ı İkiye Böldü

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün paylaşımına göre Jahrein lakaplı ünlü yayıncı Ahmet Sonuç geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Bir yayınında kullandığı ifadeler nedeniye müstehcenlik suçundan işlem başlatılan ünlü yayıncının gözaltına alınması bir polemiği de başlatmış oldu.