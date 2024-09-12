İncellerin Olduğu Sohbet Odasında Kullanılan İğrenç İfadeler Kan Dondurdu
İncellerin Olduğu Sohbet Odasında Kullanılan İğrenç İfadeler Kan Dondurdu
Narin Güran cinayeti, Tekirdağ'da iki yaşında çocuğa yapılan istismar derken çocuklar konusunda oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz. Üstüne kendilerini incel (istemsiz bakir) olarak tanımlayan gruplar sosyal medyada ve günlük hayatta kol geziyor. Bu gruplardan birinin sohbet odasında kan donduran ifadelere rastlandı.
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Kendini incel olarak tanımlayan grup gerek sosyal medyada gerek günlük hayatta karşımıza sıkça çıkıyor.
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Sohbette yer alan kişilerden biri de defalarca şikayet edilmesine rağmen hesabı kapatılmayan veya hakkında adli işlem başlatılmayan bu profil 👇
Sohbette geçen iğrenç ifadeler şöyle (Dikkat küfür ve şiddet içerir)
İkon Haber'in iddiasına göre Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı soruşturma başlattı.
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Aferin editör, sen bunları yayınla, iyice palazlansınlar, hindi gibi kabarsınlar, bilmem ne sitesine çıktık diye daha beterini katlayarak yapsınlar, sen bunl... Devamını Gör
ne alakası var yahu, duyurup tepkiyi çoğaltmak gerekiyor ki malum sosyal medya ülkesi olduğumuz için, orada ne kadar tepki alırsa olaya o kadar müdahil oluyo... Devamını Gör
Jahrein de benzer bir sohbet videosu yayınlandı onu da alırlarsa çok iyi olur. çok çok kötü konuşmalar var
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