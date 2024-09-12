İncellerin Olduğu Sohbet Odasında Kullanılan İğrenç İfadeler Kan Dondurdu

Narin Güran cinayeti, Tekirdağ'da iki yaşında çocuğa yapılan istismar derken çocuklar konusunda oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz. Üstüne kendilerini incel (istemsiz bakir) olarak tanımlayan gruplar sosyal medyada ve günlük hayatta kol geziyor. Bu gruplardan birinin sohbet odasında kan donduran ifadelere rastlandı.