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İncellerin Olduğu Sohbet Odasında Kullanılan İğrenç İfadeler Kan Dondurdu

İncellerin Olduğu Sohbet Odasında Kullanılan İğrenç İfadeler Kan Dondurdu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.09.2024 - 16:10 Son Güncelleme: 12.09.2024 - 17:15

Narin Güran cinayeti, Tekirdağ'da iki yaşında çocuğa yapılan istismar derken çocuklar konusunda oldukça hassas bir dönemden geçiyoruz. Üstüne kendilerini incel (istemsiz bakir) olarak tanımlayan gruplar sosyal medyada ve günlük hayatta kol geziyor. Bu gruplardan birinin sohbet odasında kan donduran ifadelere rastlandı.

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Kendini incel olarak tanımlayan grup gerek sosyal medyada gerek günlük hayatta karşımıza sıkça çıkıyor.

Kendini incel olarak tanımlayan grup gerek sosyal medyada gerek günlük hayatta karşımıza sıkça çıkıyor.

Daha fazla bilgi için;

Sohbette yer alan kişilerden biri de defalarca şikayet edilmesine rağmen hesabı kapatılmayan veya hakkında adli işlem başlatılmayan bu profil 👇

Sohbette yer alan kişilerden biri de defalarca şikayet edilmesine rağmen hesabı kapatılmayan veya hakkında adli işlem başlatılmayan bu profil 👇

Sohbette geçen iğrenç ifadeler şöyle (Dikkat küfür ve şiddet içerir)

İkon Haber'in iddiasına göre Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı soruşturma başlattı.

İkon Haber'in iddiasına göre Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı soruşturma başlattı.

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Vengo

Aferin editör, sen bunları yayınla, iyice palazlansınlar, hindi gibi kabarsınlar, bilmem ne sitesine çıktık diye daha beterini katlayarak yapsınlar, sen bunl... Devamını Gör

ketenhelva

ne alakası var yahu, duyurup tepkiyi çoğaltmak gerekiyor ki malum sosyal medya ülkesi olduğumuz için, orada ne kadar tepki alırsa olaya o kadar müdahil oluyo... Devamını Gör

ketenhelva

Jahrein de benzer bir sohbet videosu yayınlandı onu da alırlarsa çok iyi olur. çok çok kötü konuşmalar var

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