Kira Ödeyerek Hayata Tutunmaya Çalışanlar İçlerini Twitter'a Döktü
Kira Ödeyerek Hayata Tutunmaya Çalışanlar İçlerini Twitter'a Döktü
Son yıllarda yaşadığımız yüksek enflasyon ve gelirlerin erimesi zaten zor olan büyükşehirlerde yaşamayı imkansız hale getirdi. Özellikle kiralardaki yükseliş düzgün bir dairenin pek çok kişinin maaşının tamamının barınmaya bile yetmediğini gözler önüne seriyor.
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Tabii bu durum karşısında pek çok kişi bir şeyler yazıp çiziyor.
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Ve yalnız olmadıkları anlaşılıyor.
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