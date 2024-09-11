Kira Ödeyerek Hayata Tutunmaya Çalışanlar İçlerini Twitter'a Döktü

Son yıllarda yaşadığımız yüksek enflasyon ve gelirlerin erimesi zaten zor olan büyükşehirlerde yaşamayı imkansız hale getirdi. Özellikle kiralardaki yükseliş düzgün bir dairenin pek çok kişinin maaşının tamamının barınmaya bile yetmediğini gözler önüne seriyor.