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Kira Ödeyerek Hayata Tutunmaya Çalışanlar İçlerini Twitter'a Döktü

Kira Ödeyerek Hayata Tutunmaya Çalışanlar İçlerini Twitter'a Döktü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.09.2024 - 15:28

Son yıllarda yaşadığımız yüksek enflasyon ve gelirlerin erimesi zaten zor olan büyükşehirlerde yaşamayı imkansız hale getirdi. Özellikle kiralardaki yükseliş düzgün bir dairenin pek çok kişinin maaşının tamamının barınmaya bile yetmediğini gözler önüne seriyor.

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Tabii bu durum karşısında pek çok kişi bir şeyler yazıp çiziyor.

Tabii bu durum karşısında pek çok kişi bir şeyler yazıp çiziyor.
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Ve yalnız olmadıkları anlaşılıyor.

Ve yalnız olmadıkları anlaşılıyor.
twitter.com

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