Bir Cep Telefonunun Vergisinin Kendisinden Pahalı Olması İsyan Ettirdi
Bir Cep Telefonunun Vergisinin Kendisinden Pahalı Olması İsyan Ettirdi
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Apple'ın yeni ürünü iPhone 16 serisi dünyada heyecanla bekleniyordu. Ancak bizdeki ekonomik durum ve vergiler iPhone'un yeni serisinin özelliklerinden daha fazla konuşuluyor.
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Çünkü cep telefonlarındaki vergiler telefonun tutarını geçmiş durumda. Üstelik TRT, Kültür Bakanlığı gibi ekstra vergi kalemleri de var.
Tabii bu durum pek çok kişinin iki çift laf etmesine neden oldu.
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