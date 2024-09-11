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Bir Cep Telefonunun Vergisinin Kendisinden Pahalı Olması İsyan Ettirdi

Bir Cep Telefonunun Vergisinin Kendisinden Pahalı Olması İsyan Ettirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.09.2024 - 11:02

Otomobil ve teknolojik ürünlerden alınan vergiler bütçenin çok büyük bölümünü karşılıyor. Cep telefonunda alınan vergi ise dünyada eşi benzeri olmayacak şekilde yüksek ve farklı vergi kalemleri içeriyor. Bu durum da her yeni teknolojik ürün lansmanında yüzümüze tokat gibi çarpıyor.

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Apple'ın yeni ürünü iPhone 16 serisi dünyada heyecanla bekleniyordu. Ancak bizdeki ekonomik durum ve vergiler iPhone'un yeni serisinin özelliklerinden daha fazla konuşuluyor.

Apple'ın yeni ürünü iPhone 16 serisi dünyada heyecanla bekleniyordu. Ancak bizdeki ekonomik durum ve vergiler iPhone'un yeni serisinin özelliklerinden daha fazla konuşuluyor.

Çünkü cep telefonlarındaki vergiler telefonun tutarını geçmiş durumda. Üstelik TRT, Kültür Bakanlığı gibi ekstra vergi kalemleri de var.

Çünkü cep telefonlarındaki vergiler telefonun tutarını geçmiş durumda. Üstelik TRT, Kültür Bakanlığı gibi ekstra vergi kalemleri de var.

Tabii bu durum pek çok kişinin iki çift laf etmesine neden oldu.

Tabii bu durum pek çok kişinin iki çift laf etmesine neden oldu.

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