Bir Cep Telefonunun Vergisinin Kendisinden Pahalı Olması İsyan Ettirdi

Otomobil ve teknolojik ürünlerden alınan vergiler bütçenin çok büyük bölümünü karşılıyor. Cep telefonunda alınan vergi ise dünyada eşi benzeri olmayacak şekilde yüksek ve farklı vergi kalemleri içeriyor. Bu durum da her yeni teknolojik ürün lansmanında yüzümüze tokat gibi çarpıyor.