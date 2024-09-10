Kafalar Karıştı: Burger King'in Yeni Logosundaki 'Börgır' Merak Uyandırdı
Kafalar Karıştı: Burger King'in Yeni Logosundaki 'Börgır' Merak Uyandırdı
Dünyaca ünlü fast food şirketi Burger King, Türkiye'deki logosunu güncelledi. 'Burger King'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Börgır' ismi hem dikkat çekti hem de merak uyandırdı.
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Küresel çapta pek çok ülkede popüler olan fast food şirketi Burger King'in Türkiye'de de birçok şubesi bulunuyor.
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Yeni tasarlanan logoda tıpkı bir önceki gibi turuncu hamburger ekmekleri korunuyor.
Ancak bu defa iki satır olarak yazılan 'Burger King' ismi (Türkçesi Hamburger Kralı) yerini 'Börgır'a bırakmış durumda!
Burger King'in sosyal medya hesaplarından da paylaşılan 'Börgır' birçok kişide merak uyandırdı ve kafaları karıştırdı.
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