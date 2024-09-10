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Kafalar Karıştı: Burger King'in Yeni Logosundaki 'Börgır' Merak Uyandırdı

Kafalar Karıştı: Burger King'in Yeni Logosundaki 'Börgır' Merak Uyandırdı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 15:45

Dünyaca ünlü fast food şirketi Burger King, Türkiye'deki logosunu güncelledi. 'Burger King'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Börgır' ismi hem dikkat çekti hem de merak uyandırdı.

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Küresel çapta pek çok ülkede popüler olan fast food şirketi Burger King'in Türkiye'de de birçok şubesi bulunuyor.

Küresel çapta pek çok ülkede popüler olan fast food şirketi Burger King'in Türkiye'de de birçok şubesi bulunuyor.

Yeni tasarlanan logoda tıpkı bir önceki gibi turuncu hamburger ekmekleri korunuyor.

Yeni tasarlanan logoda tıpkı bir önceki gibi turuncu hamburger ekmekleri korunuyor.

Yeni logoda bir önceki ile aynı görsel tasarım korunurken, iki satır halinde yer alan “Burger King” yazısı yerini BÖRGIR’a bıraktı.

Ancak bu defa iki satır olarak yazılan 'Burger King' ismi (Türkçesi Hamburger Kralı) yerini 'Börgır'a bırakmış durumda!

Ancak bu defa iki satır olarak yazılan 'Burger King' ismi (Türkçesi Hamburger Kralı) yerini 'Börgır'a bırakmış durumda!

Burger King'in sosyal medya hesaplarından da paylaşılan 'Börgır' birçok kişide merak uyandırdı ve kafaları karıştırdı.

Burger King'in sosyal medya hesaplarından da paylaşılan 'Börgır' birçok kişide merak uyandırdı ve kafaları karıştırdı.

Değişimin 3 ay sürecek bir reklam kampanyası olduğu düşünülüyor.

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