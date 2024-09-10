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Dünyanın Her Ülkesinde Var: Beyaz Plastik Sandalyeler Nasıl Bu Kadar Popüler Oldu?

Dünyanın Her Ülkesinde Var: Beyaz Plastik Sandalyeler Nasıl Bu Kadar Popüler Oldu?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 10:24

Beyaz plastik sandalyeler günlük hayatta sürekli karşımıza çıkıyor. Mutlaka hayatında herkesin bir kez olsun bu sandalyelere oturduğunu iddia edebiliriz! Peki bu beyaz plastik sandalyeler nasıl bu kadar popüler oldu ve dünyanın dört bir yanına yayıldı?

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Bahçede, düğünde, kafelerde sıklıkla gördüğümüz bu beyaz plastik sandalyelere aslında 'monoblok sandalye' deniyor.

Bahçede, düğünde, kafelerde sıklıkla gördüğümüz bu beyaz plastik sandalyelere aslında 'monoblok sandalye' deniyor.

Monoblok sandalyenin ismi mono yani 'bir' ve bloc yani 'blok' kelimelerinden geliyor, anlamı da 'tek blok'.

Monoblok sandalyenin ismi mono yani 'bir' ve bloc yani 'blok' kelimelerinden geliyor, anlamı da 'tek blok'.

Diğer sandalyeler gibi fazla parçadan değil polipropilen denilen tek parçalık termoplastikten yapılıyor. Plastik tam 220 dereceye kadar ısıtılıyor ve enjeksiyon kalıplama yoluyla hem hızlı hem de ucuz bir şekilde üretiliyor.

Diğer sandalyeler gibi fazla parçadan değil polipropilen denilen tek parçalık termoplastikten yapılıyor. Plastik tam 220 dereceye kadar ısıtılıyor ve enjeksiyon kalıplama yoluyla hem hızlı hem de ucuz bir şekilde üretiliyor.

Dünyanın her ülkesine görebileceğimiz bu monobloklar Avrupa'da bir milyar kadar satılmış durumda! Tek bir İtalyan üreticinin yılda tam 10 milyondan fazla monoblok sandalye ürettiği de biliniyor...

Dünyanın her ülkesine görebileceğimiz bu monobloklar Avrupa'da bir milyar kadar satılmış durumda! Tek bir İtalyan üreticinin yılda tam 10 milyondan fazla monoblok sandalye ürettiği de biliniyor...

Sosyal teorisyenlere göre küreselleşmenin olumsuz örneklerinden biri olarak kabul edilen monoblokların tam olarak mucidini bilemesek de 20'nci yüzyıl ortalarına işaret ediliyor.

Sosyal teorisyenlere göre küreselleşmenin olumsuz örneklerinden biri olarak kabul edilen monoblokların tam olarak mucidini bilemesek de 20'nci yüzyıl ortalarına işaret ediliyor.
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İtalyan Vico Magistretti ve Kanadalı Douglas Simpson gibi tasarımcıların tasarımları üzerinden geliştirilen versiyonlar bugün Çin'den Kanada'ya ucuz ve pratik olması nedeniyle her ülkede karşımıza çıkmaya devam ediyor. Plastik kullanımından vazgeçilmesi için atılan çevre dostu kararlardan sonra geleceği ise meçhul!

İtalyan Vico Magistretti ve Kanadalı Douglas Simpson gibi tasarımcıların tasarımları üzerinden geliştirilen versiyonlar bugün Çin'den Kanada'ya ucuz ve pratik olması nedeniyle her ülkede karşımıza çıkmaya devam ediyor. Plastik kullanımından vazgeçilmesi için atılan çevre dostu kararlardan sonra geleceği ise meçhul!

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