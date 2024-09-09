Sahte Doktor Yüzünden Canından Oldu: YouTube'dan İzlediği Videoyla Ameliyat Etti, 15 Yaşındaki Çocuk Öldü
Sahte Doktor Yüzünden Canından Oldu: YouTube'dan İzlediği Videoyla Ameliyat Etti, 15 Yaşındaki Çocuk Öldü
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Times Of India'da yer alan habere göre, Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki çocuk karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.
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Safra kesesi ameliyatına alınan genç başına geleceklerden habersizdi. Çünkü sahte doktor onu YouTube videosu izleyerek ameliyat edecekti!
Ameliyat esnasında talihsiz çocuğun kalbi durdu ve yaşamını yitirdi. Sahte doktor ise hastaneden uzaklaştı ve kayıplara karıştı.
Ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Gencin acılı ailesi ise hastaneye dava açmaya hazırlanıyor.
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