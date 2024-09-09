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Sahte Doktor Yüzünden Canından Oldu: YouTube'dan İzlediği Videoyla Ameliyat Etti, 15 Yaşındaki Çocuk Öldü

Sahte Doktor Yüzünden Canından Oldu: YouTube'dan İzlediği Videoyla Ameliyat Etti, 15 Yaşındaki Çocuk Öldü

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 14:49

Hindistan'ın Bihar eyaletinde YouTube'dan izlediği videoyla safra kesesi ameliyatı yapan sahte doktor, 15 yaşındaki çocuğu canından etti. Hastaneden kaçarak kayıplara karışan doktor ülkeyi ayağa kaldırdı!

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Times Of India'da yer alan habere göre, Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki çocuk karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Times Of India'da yer alan habere göre, Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki çocuk karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Safra kesesi ameliyatına alınan genç başına geleceklerden habersizdi. Çünkü sahte doktor onu YouTube videosu izleyerek ameliyat edecekti!

Safra kesesi ameliyatına alınan genç başına geleceklerden habersizdi. Çünkü sahte doktor onu YouTube videosu izleyerek ameliyat edecekti!

Ameliyat esnasında talihsiz çocuğun kalbi durdu ve yaşamını yitirdi. Sahte doktor ise hastaneden uzaklaştı ve kayıplara karıştı.

Ameliyat esnasında talihsiz çocuğun kalbi durdu ve yaşamını yitirdi. Sahte doktor ise hastaneden uzaklaştı ve kayıplara karıştı.

Ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Gencin acılı ailesi ise hastaneye dava açmaya hazırlanıyor.

Ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Gencin acılı ailesi ise hastaneye dava açmaya hazırlanıyor.

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