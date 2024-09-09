2 Yıl Boyunca Herkesi Parmağında Oynatmış! Mukbang Videolarıyla Tanınan Nikocado Avocado'nun Gizli Oyunu

Çektiği mukbang yani yemek yeme videolarıyla tanınan Nikocado Avocado'dan herkesi adeta dumur eden bir paylaşım geldi, milyonlarca takipçisi olaya şaştı kaldı! Nikocado Bey'i daha düne kadar aşırı şişman halleriyle izleyen takipçileri bir anda onu zapzayıf halde görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı!

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