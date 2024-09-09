2 Yıl Boyunca Herkesi Parmağında Oynatmış! Mukbang Videolarıyla Tanınan Nikocado Avocado'nun Gizli Oyunu
2 Yıl Boyunca Herkesi Parmağında Oynatmış! Mukbang Videolarıyla Tanınan Nikocado Avocado'nun Gizli Oyunu
Çektiği mukbang yani yemek yeme videolarıyla tanınan Nikocado Avocado'dan herkesi adeta dumur eden bir paylaşım geldi, milyonlarca takipçisi olaya şaştı kaldı! Nikocado Bey'i daha düne kadar aşırı şişman halleriyle izleyen takipçileri bir anda onu zapzayıf halde görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı!
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Youtube izleyicilerinin vazgeçemedikleri 'mukbang' videoları özellikle yalnız yaşayan ve tek başına yemek yerken sıkılan birçok kişi için müthiş keyifli bir içerik türü.
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Mukbang videoları çekenler kamera karşısına geçiyor ve tek başlarına hopur hopur önündeki yemekleri afiyetle midelerine indiriyor.
Daha çok Güney Koreli mukbang'çileri görsek de ABD'de de bir fenomenimiz var, bilen bilir, Nikocado Avocado'dur o fenomenimiz!
2010'ların sonunda ipince bir delikanlıyken aşırı sağlıksız beslenme sonucunda çok fazla kilo alan Nikocado hakkında herkesi şoke eden bir gerçek ortaya çıktı!
Daha düne kadar şişman halleriyle izlediğimiz Nikocado bir anda aşırı zayıflamış bir halde kamera karşısına geçti ve görenler bu ani kilo değişimi konusunda adeta küçük dilini yuttu!
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Videosunda 2 yıl boyunca eski stok videolarını yayınladığını ve bu süreçte sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini anlatan Nikocado, "Ben her zaman 2 adım öndeyim" dedi.
Yaşadığı değişim için "Uzun bir rüyadan uyanmış gibiyim" diyen Nikocado tam 113 kilo vererek hayata yeni bir başlangıç yaptı.
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