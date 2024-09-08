Kocası Hakkarili Kendisi Ukraynalı: Bir Yıl Önce Antalya'da Tanışan Çiftin Düğünü Tam 48 Saat Sürdü!
Kocası Hakkarili Kendisi Ukraynalı: Bir Yıl Önce Antalya'da Tanışan Çiftin Düğünü Tam 48 Saat Sürdü!
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Aşkın coğrafya tanımadığına son örnek 37 yaşındaki Nadiia Kryvenets ve 39 yaşındaki Ömer Tatlı çifti oldu.
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Hakkarili öğretmen Ömer Tatlı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ukraynalı doktor Nadiia Kryvenets, bir yıl önce Antalya'da tanıştı.
Evlenmeye karar veren çift geçtiğimiz günlerde Hakkari'de tam 48 saat süren düğünde halaylar eşliğinde dünyaevine girdi.
Renkli anlara sahne olan düğünle ilgili konuşan damat Tatlı, "Eşim burada olmaktan ötürü çok mutlu" diye konuştu.
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