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Tarihten Bugüne Enflasyon: Osmanlı Döneminde Neler Yaşandı?

Tarihten Bugüne Enflasyon: Osmanlı Döneminde Neler Yaşandı?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 12:02

Bir yandan fiyatlar durmadan yükseliyor, diğer yandan alım gücümüz her geçen gün geriliyor. Türkiye, enflasyonu aslında iliklerine kadar hissetmesine rağmen bu gidişat her geçen gün daha da karamsar bir tablo yaratıyor. Peki enflasyon canavarıyla bizler ne zaman tanıştık? Örneğin Osmanlı döneminde enflasyon var mıydı?

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Bir yandan fiyatlar yükseliyor, diğer yandan alım gücümüz her geçen gün geriliyor. Yani enflasyon canavarı o korkunç yüzünü bizlere gösteriyor!

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