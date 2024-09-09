Tarihten Bugüne Enflasyon: Osmanlı Döneminde Neler Yaşandı?

Bir yandan fiyatlar durmadan yükseliyor, diğer yandan alım gücümüz her geçen gün geriliyor. Türkiye, enflasyonu aslında iliklerine kadar hissetmesine rağmen bu gidişat her geçen gün daha da karamsar bir tablo yaratıyor. Peki enflasyon canavarıyla bizler ne zaman tanıştık? Örneğin Osmanlı döneminde enflasyon var mıydı?

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