Tarihten Bugüne Enflasyon: Osmanlı Döneminde Neler Yaşandı?
Tarihten Bugüne Enflasyon: Osmanlı Döneminde Neler Yaşandı?
Bir yandan fiyatlar durmadan yükseliyor, diğer yandan alım gücümüz her geçen gün geriliyor. Türkiye, enflasyonu aslında iliklerine kadar hissetmesine rağmen bu gidişat her geçen gün daha da karamsar bir tablo yaratıyor. Peki enflasyon canavarıyla bizler ne zaman tanıştık? Örneğin Osmanlı döneminde enflasyon var mıydı?
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Bir yandan fiyatlar yükseliyor, diğer yandan alım gücümüz her geçen gün geriliyor. Yani enflasyon canavarı o korkunç yüzünü bizlere gösteriyor!
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2001'deki ekonomik kriz halen daha akıllarda kalsa da daha öncesine gittiğimizde, örneğin Osmanlı döneminde de enflasyona dair işaretler görebiliyoruz.
Büyük Selçuklu döneminde gerçekleşen veba salgını, tarım ve hayvancılığa sekte vurmuş ve özellikle ticaret hayatında ciddi sıkıntılara yol açmıştı.
15'inci yüzyıldaki keşifler de Osmanlı'ya yabancı paraların istila etmesini doğuruyor, fiyatlar yükseliyor, devalüasyon gerçekleşiyor.
Osmanlı'daki en büyük pahalılık ise 1569-1607 yılları arasında görülüyor. İsyanlar baş gösterince köylü toprağı terk ediyor, buğday üretimi dibi görüyor ve ekmeğin fiyatı tavan yapıyor!
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Küçük Kaynarca Antlaşması’nın ardından 1775’te iç borçlanmaya gidiliyor, 1814’te 1 sterlin yaklaşık 23 Osmanlı kuruşu ederken 1839’da 1 sterlin yaklaşık 104 Osmanlı kuruşu etmeye başlıyor!
1838'deki Baltalimanı Antlaşması ile Osmanlı pazarları İngiliz mallarıyla doluyor, devlet giderek borç batağına sürükleniyor.
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