Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İşte 'Enercii': Dilan Polat'ın 7.1 Milyon Takipçisinden Biri Olmayanlar Güçlerini Birleştirdi!

İşte 'Enercii': Dilan Polat'ın 7.1 Milyon Takipçisinden Biri Olmayanlar Güçlerini Birleştirdi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.09.2024 - 10:53

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberinde tutuklu yargılanan üç şüpheli, mahkemenin ara kararı ile tahliye edildi ancak Dilan Polat tartışmaları bitmedi. Dilan Polat'ın Instagram'da takipçisi olmayan X kullanıcıları güçlerini birleştirerek '7.1'lik bir 'Enercii' başlattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Biliyorsunuz sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın, üç ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Biliyorsunuz sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın, üç ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat 19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat 19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Kara para akladıkları iddiasıyla hapisleri istenen 28 sanığın yargılandığı davada mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı vermiş, böylelikle Engin Polat da eşi Dilan Polat gibi cezaevinden çıkmıştı.

Kara para akladıkları iddiasıyla hapisleri istenen 28 sanığın yargılandığı davada mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı vermiş, böylelikle Engin Polat da eşi Dilan Polat gibi cezaevinden çıkmıştı.

Bu kararı şaşkınlıkla karşılayan bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini sosyal medyada dile getirmeye devam ediyor.

Bu kararı şaşkınlıkla karşılayan bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini sosyal medyada dile getirmeye devam ediyor.

Dilan Polat'ı Instagram'da takip etmeyen X kullanıcıları adeta "İşte 'Enercii'" dedirtecek şekilde güçlerini birleştirdi ve şu paylaşımları yaptı:

Dilan Polat'ı Instagram'da takip etmeyen X kullanıcıları adeta "İşte 'Enercii'" dedirtecek şekilde güçlerini birleştirdi ve şu paylaşımları yaptı:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın