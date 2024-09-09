İşte 'Enercii': Dilan Polat'ın 7.1 Milyon Takipçisinden Biri Olmayanlar Güçlerini Birleştirdi!

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberinde tutuklu yargılanan üç şüpheli, mahkemenin ara kararı ile tahliye edildi ancak Dilan Polat tartışmaları bitmedi. Dilan Polat'ın Instagram'da takipçisi olmayan X kullanıcıları güçlerini birleştirerek '7.1'lik bir 'Enercii' başlattı!