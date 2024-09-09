İşte 'Enercii': Dilan Polat'ın 7.1 Milyon Takipçisinden Biri Olmayanlar Güçlerini Birleştirdi!
İşte 'Enercii': Dilan Polat'ın 7.1 Milyon Takipçisinden Biri Olmayanlar Güçlerini Birleştirdi!
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberinde tutuklu yargılanan üç şüpheli, mahkemenin ara kararı ile tahliye edildi ancak Dilan Polat tartışmaları bitmedi. Dilan Polat'ın Instagram'da takipçisi olmayan X kullanıcıları güçlerini birleştirerek '7.1'lik bir 'Enercii' başlattı!
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Biliyorsunuz sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın, üç ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat 19 Ağustos'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
Kara para akladıkları iddiasıyla hapisleri istenen 28 sanığın yargılandığı davada mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı vermiş, böylelikle Engin Polat da eşi Dilan Polat gibi cezaevinden çıkmıştı.
Bu kararı şaşkınlıkla karşılayan bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini sosyal medyada dile getirmeye devam ediyor.
Dilan Polat'ı Instagram'da takip etmeyen X kullanıcıları adeta "İşte 'Enercii'" dedirtecek şekilde güçlerini birleştirdi ve şu paylaşımları yaptı:
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