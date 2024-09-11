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Narin'in Katledildiği Tavşantepe Köyü'nün Geçmişinde Hizbullah Bağlantıları mı Var?

Narin'in Katledildiği Tavşantepe Köyü'nün Geçmişinde Hizbullah Bağlantıları mı Var?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.09.2024 - 14:14

Narin Güran cinayeti için günlerce arama yapıldı, sorgular yapıldı, halk da bu olayı kamuoyunda gündemde tutmaya çalıştı. Cinayetle ilgili en çok konuşulan konular ise Narin'in ailesi ve yaşadığı küçük bir köy olan Tavşantepe idi. Gazeteci Mustafa Kılıç'ın iddialarına göre köyün geçmişinde Hizbullah Terör Örgütü'yle ilgili pek çok bağlantı var.

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Güran ailesinin yaşadığı ve katil zanlısı amca Salim Güran'ın da muhtarı olduğu köy cinayetin ardından araştırılmaya başladı.

Güran ailesinin yaşadığı ve katil zanlısı amca Salim Güran'ın da muhtarı olduğu köy cinayetin ardından araştırılmaya başladı.

2018 yılında köydeki polis kontrol noktalarından şikayetçi olan eski muhtar yetkilileri köyü terk etmekle uyarıp kontrol noktaları kalkmazsa cinayet bile çıkabileceğini öne sürmüştü.

2018 yılında köydeki polis kontrol noktalarından şikayetçi olan eski muhtar yetkilileri köyü terk etmekle uyarıp kontrol noktaları kalkmazsa cinayet bile çıkabileceğini öne sürmüştü.

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Muhtarın konuştuğu Rehber TV'nin de Hizbullah ve HÜDA-PAR'a yakın bir kurum olduğu öne sürüldü.

Muhtarın konuştuğu Rehber TV'nin de Hizbullah ve HÜDA-PAR'a yakın bir kurum olduğu öne sürüldü.

İtirafçı olan ve Narin'in cansız bedeninin "kaybedilmesine" yardım ettiğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın profil fotoğrafında bulunan siyah ve beyaz bayrakların ise Hizbullah bayrakları olduğu öne sürüldü.

İtirafçı olan ve Narin'in cansız bedeninin "kaybedilmesine" yardım ettiğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın profil fotoğrafında bulunan siyah ve beyaz bayrakların ise Hizbullah bayrakları olduğu öne sürüldü.

Mustafa Kılıç'ın iddiaları ise bunlardan daha fazlasını işaret ediyor.

Mustafa Kılıç'ın iddiaları ise bunlardan daha fazlasını işaret ediyor.
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- Geçmişte köy mezarlığında Hizbullah örgütüne ait olduğu düşünülen mezarlık ve köyün muhtelif yerlerine gömülmüş silahlar bulunmuş.

- Geçmişte köy mezarlığında Hizbullah örgütüne ait olduğu düşünülen mezarlık ve köyün muhtelif yerlerine gömülmüş silahlar bulunmuş.

-Hizbullah'a yönelik operasyonların olduğu dönemde köy girişinde bulunan polis/jandarma noktasına saldırı yapılmış.

-Köy hakkında tutulan eski raporlarda aranan Hizbullah mensuplarının köyde saklanmış olduğuna dair duyum ve akabinde operasyonlar yapılmış.

-Narin'in cesedini dereye atan şahıs başta olmak üzere çok sayı kişi hakkında Hizbullah üyeliği şüphesiyle soruşturma ve gözaltı yapılmış.

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