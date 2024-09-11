Narin'in Katledildiği Tavşantepe Köyü'nün Geçmişinde Hizbullah Bağlantıları mı Var?

Narin Güran cinayeti için günlerce arama yapıldı, sorgular yapıldı, halk da bu olayı kamuoyunda gündemde tutmaya çalıştı. Cinayetle ilgili en çok konuşulan konular ise Narin'in ailesi ve yaşadığı küçük bir köy olan Tavşantepe idi. Gazeteci Mustafa Kılıç'ın iddialarına göre köyün geçmişinde Hizbullah Terör Örgütü'yle ilgili pek çok bağlantı var.