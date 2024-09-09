Narin'in Kaybolduğu Tavşantepe Köyünün Eski Muhtarının Sözleri Gündeme Geldi
Narin'in Kaybolduğu Tavşantepe Köyünün Eski Muhtarının Sözleri Gündeme Geldi
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü iki haftadır ülke gündeminin ilk sırasında. Bunun nedeni de Narin Güran'ın kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu yer olması. Ancak ülke çapında olmasa da aynı köy 6 yıl önce yine medyada yer bulmuştu. Sebebi de eski muhtar ve köy halkının polis kontrol noktalarından şikayetçi olmasıydı.
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Diyarbakır'ın merkezine 20 km uzaklıkta olan Tavşantepe'nin nüfusunun yaklaşık 500 olduğu biliniyor. Köy Narin Güran cinayetinden önce de medyada yer almış.
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Hizbullah ve HÜDA-PAR'a yakınlığıyla bilinen Rehber TV'ye konuşan eski köy muhtarı yetkililere seslendi ve polis kontrol noktasının kaldırılmasını istedi.
Ancak konuşmasında sert ve tehditkar ifadeler bulunuyordu.
Köylüler ise polis kontrol noktasından dolayı çocuklarının ve kadınların dışarıya çıkamadığından şikayetçiydi.
2018 yılına ait o görüntüler 📹
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