Narin'in Kaybolduğu Tavşantepe Köyünün Eski Muhtarının Sözleri Gündeme Geldi

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü iki haftadır ülke gündeminin ilk sırasında. Bunun nedeni de Narin Güran'ın kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu yer olması. Ancak ülke çapında olmasa da aynı köy 6 yıl önce yine medyada yer bulmuştu. Sebebi de eski muhtar ve köy halkının polis kontrol noktalarından şikayetçi olmasıydı.