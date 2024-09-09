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Narin'in Kaybolduğu Tavşantepe Köyünün Eski Muhtarının Sözleri Gündeme Geldi

Narin'in Kaybolduğu Tavşantepe Köyünün Eski Muhtarının Sözleri Gündeme Geldi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.09.2024 - 13:18

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü iki haftadır ülke gündeminin ilk sırasında. Bunun nedeni de Narin Güran'ın kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu yer olması. Ancak ülke çapında olmasa da aynı köy 6 yıl önce yine medyada yer bulmuştu. Sebebi de eski muhtar ve köy halkının polis kontrol noktalarından şikayetçi olmasıydı.

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Diyarbakır'ın merkezine 20 km uzaklıkta olan Tavşantepe'nin nüfusunun yaklaşık 500 olduğu biliniyor. Köy Narin Güran cinayetinden önce de medyada yer almış.

Diyarbakır'ın merkezine 20 km uzaklıkta olan Tavşantepe'nin nüfusunun yaklaşık 500 olduğu biliniyor. Köy Narin Güran cinayetinden önce de medyada yer almış.

Hizbullah ve HÜDA-PAR'a yakınlığıyla bilinen Rehber TV'ye konuşan eski köy muhtarı yetkililere seslendi ve polis kontrol noktasının kaldırılmasını istedi.

Hizbullah ve HÜDA-PAR'a yakınlığıyla bilinen Rehber TV'ye konuşan eski köy muhtarı yetkililere seslendi ve polis kontrol noktasının kaldırılmasını istedi.

Ancak konuşmasında sert ve tehditkar ifadeler bulunuyordu.

Ancak konuşmasında sert ve tehditkar ifadeler bulunuyordu.

'Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Vali Bey'e sesleniyorum, İçişleri Bakanı'na sesleniyorum; bu polisler burada kalırsa cinayet çıkacak. Bu köyde illa ki bir cinayet olacak yani.'

Köylüler ise polis kontrol noktasından dolayı çocuklarının ve kadınların dışarıya çıkamadığından şikayetçiydi.

Köylüler ise polis kontrol noktasından dolayı çocuklarının ve kadınların dışarıya çıkamadığından şikayetçiydi.

2018 yılına ait o görüntüler 📹

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