Mehmet Şimşek'in Yedeği mi? Fatih Altaylı'dan Şok Hafize Gaye Erkan İddiası
Mehmet Şimşek'in Yedeği mi? Fatih Altaylı'dan Şok Hafize Gaye Erkan İddiası
Fatih Altaylı gündemi değerlendirdiği YouTube kanalında şok bir iddiada bulundu. Geçtiğimiz aylarda görevinden affını isteyen Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD'ye dönmemesini ve Türkiye'de kalmasını Mehmet Şimşek'in olası istifasıyla ilişkilendirdi.
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Mehmet Şimşek hakkında sık sık istifa söylemleri ortaya atılıyor ve bu iddialar da jet hızıyla yalanlanıyor.
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Şimşek'le birlikte göreve gelen Hafize Gaye Erkan da geçtiğimiz haftalarda kaldığı villada oğluna şatafatlı bir sünnet düğünü düzenlemiş ve görüntüler haber merkezlerine düşmüştü.
Fatih Altaylı'nın iddiasına göre Mehmet Şimşek için parti içinde olumsuz düşüncelere sahip isimler var ve Hafize Gaye Erkan da yedekte tutuluyor.
Altaylı'nın videosunun ilgili kısmı şöyle 👇
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