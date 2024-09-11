Muhabir Canan Altıntaş "Hissettim" Demişti: Ne Gördüğünü Açıkladı!
Muhabir Canan Altıntaş "Hissettim" Demişti: Ne Gördüğünü Açıkladı!
Narin Güran’ın kaybolduğu 21 Ağustos’tan beri bölgeden haberler yapan TV100 muhabiri Canan Altıntaş, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu gün canlı yayında ağlayarak 'Ben Narin'in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim' demişti. Muhabir bugün ise Narin bulunmadan önce evde Narin için kadınların Yasin okuduğunu gördüğünü açıkladı.
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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran, yaşadığı eve yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki derenin kenarında cansız olarak bulunmuştu.
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Narin’in birçok aile üyesi gözaltına alınmıştı. Narin’in amcası Salim Güran ve cansız bedeni dere kenarına götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise tutuklanmıştı.
TV100 muhabiri Canan Altıntaş’ın, Narin’in bulunduğu gün canlı yayında söyledikleri çok konuşulmuştu.
Muhabir Altıntaş, TV100’de canlı yayına bağlanarak bir gün önce ne gördüğünü, “O gün, Narin bulunmadan bir gün önce kapı önünde birkaç kadın Yasin okuyordu. Bölgede Yasin ölülere okunur" diyerek açıkladı.
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