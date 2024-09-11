Muhabir Canan Altıntaş "Hissettim" Demişti: Ne Gördüğünü Açıkladı!

Narin Güran’ın kaybolduğu 21 Ağustos’tan beri bölgeden haberler yapan TV100 muhabiri Canan Altıntaş, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu gün canlı yayında ağlayarak 'Ben Narin'in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim' demişti. Muhabir bugün ise Narin bulunmadan önce evde Narin için kadınların Yasin okuduğunu gördüğünü açıkladı.