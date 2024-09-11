Narin Güran Soruşturmasında İkinci Tanık: Tutuklu Amca Salim Güran Antalya’yı Kısa Sürede 5 Kere Aramış!
Narin Güran Soruşturmasında İkinci Tanık: Tutuklu Amca Salim Güran Antalya’yı Kısa Sürede 5 Kere Aramış!
Diyarbakır’da korkunç şekilde katletilen Narin Güran soruşturmasından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltında tutulanların ifadeleri alınırken, tanık Mehmet Şevket Kaya tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın ifadesini yalandı. Kaya, amca Güran’ı olay günü 18:30- 19:00 saatlerinde Narin’in evinin orada gördüğünü söyledi. Ayrıca Salim Güran’ın Narin’in kaybolduğu gün Antalya’da bulunan bir kişiyi kısa süre içinde 5 kez aradığı da öğrenildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki minik Narin’in aile üyeleri gözaltına alınmıştı.
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Narin’in amcası Salim Güran’ın emriyle cesedi dere kenarına götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, soruşturmada Salim Güran’dan sonra tutuklanan ikinci isim oldu.
NTV’de yer alan habere, yeni ortaya çıkan tanık Mehmet Şevket Kaya, amca Salim Güran’ın “Tarlada çalışıyordum” ifadesini yalanlandı.
Tanık Kaya, olay günü amca Güran’ı olay günü 18:30- 19:00 saatlerinde Narin’in evinin orada gördüğünü söyledi. Salim Güran ise bu ifadeye "Öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diye tepki gösterdi.
Amca Salim Güran’ın HTS kayıtlarından da ilginç bir bilgi tespit edildi.
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Salim Güran’ın, Narin'in kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını araştırıyor.
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