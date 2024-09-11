Narin Güran Soruşturmasında İkinci Tanık: Tutuklu Amca Salim Güran Antalya’yı Kısa Sürede 5 Kere Aramış!

Diyarbakır’da korkunç şekilde katletilen Narin Güran soruşturmasından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltında tutulanların ifadeleri alınırken, tanık Mehmet Şevket Kaya tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın ifadesini yalandı. Kaya, amca Güran’ı olay günü 18:30- 19:00 saatlerinde Narin’in evinin orada gördüğünü söyledi. Ayrıca Salim Güran’ın Narin’in kaybolduğu gün Antalya’da bulunan bir kişiyi kısa süre içinde 5 kez aradığı da öğrenildi.